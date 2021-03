Stereokit: la biblioteca de realidad mixta añade soporte para Linux

Las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta se están volviendo cada vez más importantes. Estas tecnologías estarán presentes en multitud de sectores, no solo en los videojuegos, también en la forma en la que se formará en el futuro, en el sector turístico, etc. Por eso, es vital que Linux no se quede atrás con este tipo de tecnología, por eso es tan importante esta noticia sobre el soporte de StereoKit.

Linux comenzó algo atrás, con la mayoría de los productos comerciales dando la espalda a esta plataforma, centrándose en Windows principalmente. Gracias a los esfuerzos de la comunidad, a Valve, Collabora, y a otros, poco a poco eso se está revirtiendo. El espacio XR (VR/AR) continúa evolucionando con este tipo de proyectos de código abierto con soporte para Linux.

Para los que no conozcan StereoKit, se trata de una biblioteca de realidad mixta de código abierto que permite una fácil implementación de aplicaciones para HoloLens y VR con C# y usando la API OpenXR. Está inspirada en bibliotecas como XNA y Processing, permitiendo la creación de software profesional y listo para los negocios.

StereoKit v0.3 salió a finales de febrero y agregó una nueva API de gráficos. El desarrollador ya mencionó que se ejecutaría en todas las plataformas clave, como la web, Windows, Android, y también en GNU/Linux. Ahora continúa con su progreso y avanzando en correcciones, agregar funciones y mejoras nuevas, así como perfeccionar su soporte en estas plataformas.

Para tu información, algunas de las mejoras que se han agregado con esta última actualización de StereoKit son:

Soporte mejorado para plataformas relevantes como Oculus Desktop, Windows Mixed Reality, Oculus Quest y HoloLens 2, así como Monado Linux, SteamVR, y todos los que usen OpenXR.

Modo de pantalla plana con emulación de entrada para facilitar el desarrollo.

Creación de apps en segundos, y no en minutos como antes.

Mejoras en las entradas de realidad mixta.

Interfaz de usuario e interacciones más fáciles y mejores.

Mejor soporte para formatos de modelo: .gltf, .glb, .fbx (parcial), .obj, .stl, procedural. También para formatos de textura: .jpg, .png, .tga, .bmp, .psd, .gif, .hdr, .pic, cubemap equirectangular, procedural.

Carga de archivos en tiempo de ejecución agregada.

Física mejorada.

Canalización de renderización instanciada por defecto.

Sistema de sombreado y material flexible con PBR integrado.

Documentación generada a partir del código fuente, incluidas las capturas de pantalla.

