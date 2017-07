Stellar Tactics un RPG de exploración estelar que vendrá a Linux

Ya se puede encontrar Stellar Tactics en Steam para otras plataformas, de hecho los que estéis al día del mundo gaming habréis oído hablar de él desde el pasado año. Se trata de un RPG (Role-Playing Game) de exploración espacial que tiene planeado traer soporte para Linux. El videojuego va destinado a los fans de los RPG y de la ciencia ficción, ya que se basa en ésta para los mundos que recrea, permitiéndote explorar un universo en el que vivirás montones de aventuras.

Pues bien, todos sabemos que de los planes iniciales de un estudio o desarrollador de portar su producto a Linux hasta que se transforma en hecho hay un universo casi tan grande como el que el juego promete. Muchos de los proyectos son frustrados por unos u otros motivos y finalmente no llegan a Linux como ha ocurrido con algunos de ellos, ya sea por falta de financiación, de desarrolladores o interés en la plataforma Linux. No obstante siempre es bueno que se piense en Linux, aunque no se termine en ejecutar el plan, ya que hace unos años era inimaginable pensarlo…

Pues bien, en un Twitter de una cuenta oficial de uno de los desarrolladores implicados ha citado que el videojuego en su edición para Linux está “Funcionando perfectamente con uno o dos pequeños problemas. Aunque ecesita pruebas completas. No estoy seguro de cuando se hará.“. Esto por un lado deja claro que están trabajando en ello, y no solo eso sino que el trabajo está muy adelantado y ya funciona a falta de pulir esos problemas citados, pero lo que no deja es evidenciar la fecha en la que aparecerá. Pero suena prometedor…

Bueno, sea cuando sea, ¿qué nos encontraremos? Pues mucha emoción en un clásico RPG con una buena narración, combate estratégico, exploración en el espacio abierto, y la necesidad de sobrevivir en este universo hostil, para lo que necesitarás desarrollar nuevas habilidades para tu equipo y tener buenas herramientas (naves armadas). El universo es grande, con decenas de sistemas solares y millones de planetas por descubrir, por lo que no te aburrirás en ese sentido. Pasarás horas luchando, explorando, comerciando, y construyendo tu grupo para prepararte para los nuevos retos.