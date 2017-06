SteamOS sigue mejorando a pesar de su aparente letargo

SteamOS comenzó siendo un proyecto bastante interesante, pero Valve parece que lo ha ido dejando de lado por no haber cosechado el éxito con su Steam Machine y el afán por crear una plataforma de videojuegos tan poderosa como la PlayStation o la XBox, pero basada en su distribución GNU/Linux. No obstante, el famoso sistema operativo destinado al ámbito multimedia y al mundo de los videojuegos sigue mejorando en silencio. Valve continúa con su tienda Steam donde cada vez hay más títulos para Linux y parece que no ha perdido del todo el interés por SteamOS…

El nuevo SteamOS que aún es un Beta, concretamente la versión SteamOS 2.115, sigue mejorando y ha introducido importantes mejoras. Así que espero que pronto llegue la versión final para esta nuevo lanzamiento. Lo cierto es que la lista de mejoras es enorme y no se trata de muchas pequeñas mejoras, sino que algunas de ellas son de bastante calado como podrán comprobar. Bueno, es un alivio saber que aunque no se hable tanto del proyecto últimamente como al principio, aún sigue en marcha y con buen ritmo de desarrollo.

Algunas de las importantes mejoras que se han producido han sido los cambios realizados por los desarrolladores moviendo la base de SteamOS hacia Debian 8.8, además de actualizar al kernel Linux 4.11. Por supuesto que es una distribución en la que el apartado gráfico debe destacar y para eso también han actualizado MESA, los controladores de NVIDIDA, los de AMD (que han cambiado por los propietarios AMDGPU-PRO para conseguir el máximo rendimiento) y también Vulkan y el servidor gráfico Wayland.

También ha habido lugar para actualizar infinidad de paquetes y corregir algunas vulnerabilidades y bugs de versiones previas. Cambios de la Build 115 2017-05-18 de SteamOS que podréis ver íntegros en este enlace de la web oficial de la comunidad Steam. Estos otros cambios afectan a multitud de paquetes, desde vim, unzip, hasta el controlador de NTFS ntfs-3g, MySQL, algunas bibliotecas, Jasper, git, otros controladores de dispositivos o Apache…