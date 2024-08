Actualmente hay varias distribuciones Linux que pretenden llevar la experiencia de SteamOS a cualquier ordenador. ChimeraOS lo hace con GNOME, y Bazzite con KDE, pero ninguna de estas opciones es desarrollada por Valve. No obstante, son opciones válidas. Desde la salida de la Asus Rog Ally X, que ha mejorado en apartados como el de la batería, hay un debate sobre cuál es el mejor handheld PC, y ese debate podría terminar si se confirma la noticia que os traemos hoy. Podría.

Según se comenta, tanto Sony como Microsoft venden sus consolas a precio de coste. Su intención no es ganar dinero con las consolas, sino con los juegos. Del mismo modo, Valve vende su Steam Deck a un precio bajo teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Diferente es con las empresas que sí tienen que hacer dinero con el hardware, como Asus, Lenovo o MSI. Sobre el papel y en la mayoría de puntos, la Asus Rog Ally X supera a la Steam Deck, teniendo como punto débil, esto es subjetivo, que usa Windows.

Asus Rog Ally aparece en la última beta de SteamOS

La última beta del sistema de Valve es SteamOS 3.6.9, y en su lista de novedades leemos al menos dos veces la palabra «Asus». Una de ellas no tiene demasiada importancia, ya que es sobre un controlador/mando, el Raikiri, pero la otra sí. Más adelante leemos «Añadido soporte para teclas extra de Rog Ally».

Esto podría significar que Valve ha dado el primer paso para que su SteamOS salga de su Steam Deck. Si lo hace, deberían liberar una ISO, y ésta se podría instalar en cualquier PC con arquitectura x86_64. Cómo termine funcionando es otro tema, ya que sólo se soportarían directamente los dispositivos para los que incluyan cambios.

Para el que no lo conozca, SteamOS es un sistema operativo desarrollado por Valve que al iniciar entra en el modo juego y tiene todo lo necesario para ejecutar casi todos los títulos de Steam, por no decir todos. Aunque algunos funcionan mejor que otros. Si queremos, podemos entrar en el modo escritorio y realizar algún cambio o actualización, y también usar el equipo a partir de un Linux inmutable con Plasma.

¿Merecerá la pena en la Asus Rog Ally y otras consolas con Windows?

No es mi caso, pero la gente que ha probado una consola con Windows y una Steam Deck, o sencillamente un juego compatible con Linux en un PC, asegura que el rendimiento de los juegos en Linux es mejor. Se podría escribir mucho intentando explicarlo, pero yo lo resumiría hablando de la ligereza del sistema operativo, menos procesos en segundo plano y, en definitiva, Linux trabaja más cerca o con menos obstáculos en su camino al hardware.

La respuesta a esta pregunta la tenemos en las unidades externas, en dejar de lado los prejuicios y en saber para qué sirve cada cosa. Del mismo modo que yo me he reconciliado con Windows, pues me facilita algunas cosas que en SteamOS no son tan sencillas, un usuario con una Asus Rog Ally X u otra consola compatible puede instalar SteamOS en una unidad externa – o dualboot si lo permiten – y aprovechar sus puntos positivos. Cuando se vaya hacer algo que dé igual dónde ejecutarlo, se quiera jugar a un título que sólo está para Windows o al Game Pass, ya se usa el sistema Windows.

Entre esas bondades que mencionamos, además del potencial rendimiento mejorado, también tenemos el soporte para hardware. Cada aproximadamente dos meses, Linus Torvalds lanza una nueva versión de su kernel con soporte para mucho nuevo hardware. Esto puede traducirse en que SteamOS sea compatible con más mandos que Windows.

Aunque lo único cierto es que hay una nueva beta de SteamOS que ha mencionado claramente a la Rog Ally. ¿Cuándo llegará la versión estable? Se esperaba para hace semanas, pero Valve está introduciendo muchos cambios, será un lanzamiento enorme y quiere dejarlo todo bien atado.