La versión 3.9.5 de SteamOS ya aparece como lanzamiento estable para los equipos compatibles. Valve cierra así una etapa que se había probado en canales previos y reúne en una sola actualización los cambios acumulados de la rama 3.9, con la base del sistema puesta al día y un paquete amplio de ajustes. No se trata de un cambio de nombre ni de una simple revisión cosmética: afecta al escritorio, al núcleo, a la gestión energética y a varios apartados de compatibilidad.

La actualización de la base Arch Linux es uno de los puntos que más se deja notar, sobre todo para quien utiliza el dispositivo también como ordenador. Junto a ella llegan mejoras de seguridad y estabilidad, además de correcciones que buscan evitar fallos arrastrados en hardware y juegos concretos. El enfoque es el habitual en Valve: mantener una experiencia cerrada para el juego y, al mismo tiempo, conservar margen para tareas de escritorio.

Plasma y kernel: el cambio de fondo en SteamOS 3.9.5

El modo escritorio abandona la versión anterior de KDE y pasa a KDE Plasma 6.7.3, un salto que se traduce en un entorno más actualizado para navegar, mover ficheros o instalar aplicaciones fuera de la interfaz de juego. Para quien apenas sale de SteamOS para jugar, el cambio puede pasar desapercibido; para quien lo usa como un PC de sobremesa, es una de las partes más visibles de esta entrega.

El kernel Linux 7.2 sustituye al empleado hasta ahora y llega acompañado de la base Arch renovada. Esa combinación debería facilitar el soporte de hardware y dejar el terreno preparado para futuras revisiones, aunque no conviene esperar que todos los portátiles de terceros funcionen igual de finos. La compatibilidad total sigue dependiendo del modelo y del trabajo que hagan los fabricantes.

Energía, red y arranque

Uno de los ajustes prácticos es la reducción del consumo en reposo cuando no se está reproduciendo audio. En un dispositivo portátil, ese detalle puede notarse en el día a día, sobre todo si se deja el equipo encendido entre partidas o se consulta algo sin cerrar la sesión. Es una mejora discreta, pero apunta a ese tipo de pulido que se agradece con el uso continuado.

La red también cambia de enfoque: el sistema pasa a usar wpa_supplicant como opción predeterminada para Wi-Fi. Además, se ha actualizado el cargador de arranque para mejorar la compatibilidad con algunas placas y se ha reforzado el soporte del adaptador inalámbrico de Steam Frame. Son cambios técnicos que no llenan titulares, aunque afectan a la conexión y a la puesta en marcha del equipo.

Hibernación, compatibilidad y correcciones incluidas en SteamOS 3.9.5

La hibernación preliminar aparece en el código, pero no queda activa en Steam Deck por problemas de controladores. Es decir, la base está preparada, aunque su uso en el dispositivo principal de Valve todavía requiere correcciones. Conviene leerlo como un avance de futuro y no como una función terminada para todos los usuarios.

En el apartado de compatibilidad, las notas mencionan avances para el Legion Go 2, como la corrección de un fallo al ejecutar Forza Horizon 6 y un control preliminar de brillo. Estos ajustes encajan con la estrategia de Valve de abrir SteamOS al hardware de terceros, aunque el soporte sigue siendo limitado y no equivale a una certificación universal de cualquier portátil.

También se han incluido parches de seguridad y estabilidad, junto a correcciones para errores de arranque, suspensión y reproducción en configuraciones concretas. La actualización no promete eliminar todos los fallos, pero sí concentra buena parte del trabajo acumulado durante las pruebas de la rama 3.9 en una versión estable.

Qué implica para quien usa SteamOS

Para quien utilice el modo escritorio de forma habitual, esta versión ofrece un entorno más moderno y una base menos anticuada. Para quien solo juegue, lo relevante está en la estabilidad general, el menor consumo en reposo y el soporte para accesorios como el adaptador de Steam Frame. No hay un cambio radical en la experiencia, pero sí un mantenimiento profundo del sistema.

El modo escritorio sube a KDE Plasma 6.7.3 y estrena base Arch Linux actualizada.

sube a KDE Plasma 6.7.3 y estrena base Arch Linux actualizada. El kernel Linux 7.2 y el nuevo cargador de arranque buscan mejorar compatibilidad y soporte de hardware.

y el nuevo cargador de arranque buscan mejorar compatibilidad y soporte de hardware. Se reduce el consumo en reposo sin audio y se mejora la conexión Wi-Fi con wpa_supplicant.

sin audio y se mejora la conexión Wi-Fi con wpa_supplicant. La hibernación queda preparada, pero no operativa en Steam Deck por controladores pendientes.

El despliegue está pensado para los equipos compatibles, así que no conviene asumir que cualquier portátil con SteamOS funcionará igual. En modelos de terceros, como el Legion Go 2, las mejoras llegan poco a poco y dependen de que el fabricante acompañe los cambios. La lectura sensata es que Valve sigue puliendo su sistema, pero sin prometer una compatibilidad mágica con todo el mercado.

La publicación de SteamOS 3.9.5 deja una versión estable con Plasma 6.7.3, kernel Linux 7.2 y base Arch renovada, además de ajustes en energía, red, arranque y seguridad. La hibernación aún no está lista en Steam Deck y el soporte para portátiles de terceros avanza con calma, aunque casos como Legion Go 2 muestran que hay trabajo en esa dirección. Es una actualización de mantenimiento profundo, más centrada en consolidar el sistema que en cambiar de golpe la forma de usarlo.