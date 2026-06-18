SteamOS 3.8 ya está disponible de forma oficial y supone una de las actualizaciones más importantes del sistema operativo de Valve en los últimos años. La nueva versión no solo introduce cambios internos relevantes, sino que también prepara el terreno para el futuro ecosistema de hardware de la compañía, incluyendo el esperado regreso de las Steam Machine. Además, llega acompañada de mejoras de rendimiento, estabilidad y compatibilidad tanto para Steam Deck como para otros dispositivos compatibles.

Valve lleva meses probando esta actualización a través de los canales Preview y Beta, pero ahora las novedades llegan a todos los usuarios. Entre los cambios más destacados se encuentran la actualización del kernel de Linux, nuevos controladores gráficos, optimizaciones para dispositivos portátiles de terceros y mejoras importantes en el modo escritorio. Todo ello busca reforzar la posición de SteamOS como una alternativa cada vez más sólida a Windows para jugar en PC y dispositivos portátiles. Recordamos que la anterior actualización mayor fue la 3.7 que llegó en mayo de 2025.

SteamOS 3.8 impulsa el futuro de Steam Deck y las Steam Machine

SteamOS 3.8 incorpora una larga lista de novedades destinadas a mejorar tanto la experiencia de juego como la compatibilidad del sistema operativo con nuevos dispositivos. La actualización supone un paso importante para la estrategia de Valve, que continúa ampliando el alcance de SteamOS más allá de Steam Deck.

Uno de los cambios más destacados es la llegada de un nuevo kernel de Linux (6.16) y una actualización de los controladores gráficos. Estas mejoras permiten optimizar el rendimiento general del sistema, corregir errores detectados en versiones anteriores y mejorar la estabilidad en distintos escenarios de uso. Valve también ha solucionado diversos fallos relacionados con la interfaz y con algunos comportamientos inesperados que podían aparecer durante determinadas sesiones de juego.

La compañía también ha trabajado en la compatibilidad con hardware de terceros. SteamOS 3.8 amplía el soporte para diferentes consolas portátiles y PC consolizados que utilizan el sistema operativo de Valve. Entre los beneficiados se encuentran varios modelos recientes de fabricantes como ASUS, Lenovo, GPD, Ayaneo o OneXPlayer, que podrán aprovechar mejor las funciones integradas de SteamOS.

Otra de las grandes novedades es el soporte inicial para Steam Machine. Aunque Valve todavía no ha anunciado oficialmente un nuevo dispositivo bajo esta denominación, la inclusión de esta compatibilidad dentro de SteamOS 3.8 ha despertado el interés de muchos usuarios. Todo apunta a que la compañía sigue trabajando para expandir su ecosistema de hardware y software más allá de las consolas portátiles.

Plasma 6.4 en el escritorio

El modo escritorio también recibe mejoras importantes gracias a la actualización a Plasma 6.4. Esta nueva versión ofrece una experiencia más moderna, mejoras visuales y una mayor compatibilidad con tecnologías actuales. Entre las novedades destacan un mejor soporte para pantallas HDR externas, compatibilidad mejorada con tasas de refresco variables y optimizaciones generales para el uso diario del sistema.

Además, Valve ha realizado ajustes relacionados con Bluetooth, audio, gestión energética y firmware. Aunque algunas de estas mejoras pasan desapercibidas para el usuario medio, contribuyen a ofrecer una experiencia más estable y pulida en el día a día.

Con SteamOS 3.8, Valve continúa demostrando que su sistema operativo sigue evolucionando a buen ritmo. La actualización no solo beneficia a los actuales propietarios de Steam Deck, sino que también sienta las bases para futuros dispositivos compatibles y para una posible nueva generación de Steam Machine basada en SteamOS.