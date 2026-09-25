SteamOS 3.8.28 ya está disponible para todos los usuarios como una nueva actualización estable del sistema operativo de Valve. La versión llega con una importante actualización de los controladores gráficos Mesa, una gestión de la VRAM mejorada y numerosas correcciones que afectan tanto a Steam Deck como a Steam Machine y a los dispositivos portátiles de otros fabricantes.

Valve ha publicado SteamOS 3.8.28 el 24 de septiembre de 2026 y señala que sus notas de lanzamiento recogen todos los cambios acumulados desde la anterior versión estable 3.8.16. La actualización también incorpora el kernel Linux 6.18.50 y continúa ampliando el soporte de SteamOS fuera del hardware fabricado por Valve.

SteamOS 3.8.28 introduce nueva versión de Mesa mejora el rendimiento gráfico

Uno de los cambios más importantes de SteamOS 3.8.28 está en el controlador gráfico Mesa, que recibe una nueva versión principal.

Valve destaca especialmente las mejoras de rendimiento relacionadas con ray tracing, aunque la actualización también incluye otros cambios de rendimiento y funcionalidad. A esto se suma una mejora considerable en la gestión de la VRAM, que debería ayudar a mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad en situaciones donde la memoria de vídeo disponible es limitada.

Estos cambios tienen especial interés en los equipos con GPU AMD, que constituyen una parte importante del hardware compatible con SteamOS.

SteamOS 3.8.28 mejora el funcionamiento de los juegos y Proton

La actualización soluciona varios problemas que podían afectar al lanzamiento y funcionamiento de juegos.

En determinados dispositivos que no son de Valve se corrige un retraso de entre 20 y 30 segundos al iniciar algunos juegos cuando el sistema no disponía de fuentes de audio. También se soluciona otro retraso similar relacionado con Proton cuando no había ningún dispositivo de captura disponible.

Valve corrige además pantallas negras que podían aparecer en determinados lanzadores, incluyendo Zenless Zone Zero y FINAL FANTASY XIV Online.

También se ha solucionado un problema que podía provocar una pantalla en negro en el ojo derecho de determinados juegos de realidad virtual basados en Unreal Engine 5.

Mejoras para Steam Deck y el modo Escritorio

SteamOS 3.8.28 incluye varias correcciones específicas para Steam Deck.

Se ha solucionado un problema poco frecuente por el que el control de velocidad del ventilador podía volver a quedar bajo control de la BIOS después de determinadas situaciones, provocando velocidades de ventilación superiores a las habituales hasta reiniciar el dispositivo.

También se corrige un bloqueo que podía producirse al reanudar el sistema después de retirar una tarjeta SD mientras estaba suspendido.

En el modo Escritorio se solucionan problemas con la conexión de monitores HDMI en caliente y con Firefox, que en determinadas circunstancias podía quedarse congelado al utilizar el modo de pantalla completa.

SteamOS también impide ahora seleccionar resoluciones inferiores a 640 × 480 en determinados monitores desde el modo Escritorio, evitando que la interfaz pueda quedar inutilizable.

Más compatibilidad con hardware que no es de Valve

Valve continúa ampliando el soporte de SteamOS para equipos portátiles de terceros. La versión 3.8.28 mejora específicamente la compatibilidad con diferentes variantes de MSI Claw y OneXPlayer, además de equipos con adaptadores Wi-Fi externos o sin adaptador Wi-Fi.

También se incorpora soporte inicial para los mandos integrados de la MSI Claw 8 EX AI+, Konkr FIT y AYANEO Pocket S2.

El soporte de OneXPlayer también recibe varias modificaciones: se actualiza el soporte para la Apex con su nuevo firmware y se añaden controladores para determinados modelos especiales de OneXPlayer F1 y OneXPlayer 2.

En los Lenovo Legion Go se corrige un problema con el giroscopio de determinados modelos de primera generación y firmware antiguo, además de solucionar problemas relacionados con la indicación de batería.

MSI Claw también recibe varias correcciones, incluyendo un problema que podía provocar que el dispositivo se bloqueara al reanudar el sistema con una tarjeta SD insertada.

Nuevos dispositivos y accesorios de Valve

SteamOS 3.8.28 prepara también el sistema para nuevo hardware de Valve.

La versión añade compatibilidad para despertar el sistema mediante el Steam Controller Wireless Adapter de 2015 y ofrece soporte preliminar para el Steam Frame Wireless Adapter.

Además, el nuevo Steam Controller de 2026 pasa a estar soportado por el controlador integrado hid_steam. Esto permite utilizar el mando con aplicaciones nativas compatibles incluso cuando Steam no está ejecutándose.

La actualización también acelera considerablemente la aparición del logotipo de arranque de Steam Machine después de encender el equipo.

Steam Machine recibe su primera actualización de firmware

SteamOS 3.8.28 incluye además Steam Machine Firmware 108.

Esta actualización de firmware corrige un problema por el que Steam Machine podía despertarse inmediatamente después de entrar en suspensión. También soluciona un caso poco frecuente en el que el rendimiento de la CPU podía quedar reducido después de reanudar el equipo y no recuperarse hasta reiniciarlo.

El cambio es especialmente relevante porque demuestra que SteamOS 3.8.x ya no está centrado exclusivamente en Steam Deck, sino que está evolucionando como plataforma para diferentes dispositivos.

El apartado de audio también recibe mejoras en SteamOS 3.8.28

SteamOS incorpora ahora en Ajustes → Audio una opción para restablecer toda la configuración de sonido a los valores predeterminados del sistema.

También se han corregido pérdidas de audio HDMI que podían producirse con determinadas combinaciones de juegos y televisores, además de mejorar la detección de dispositivos HDMI conectados en caliente.

Para los dispositivos Bluetooth se añade asimismo una opción para preferir códecs de audio de menor latencia.

El kernel Linux se actualiza a la versión 6.18.50

En el apartado destinado a desarrolladores, Valve confirma la actualización del kernel utilizado por SteamOS a Linux 6.18.50.

El cambio acompaña a las actualizaciones de Mesa y al resto de modificaciones introducidas en esta versión, proporcionando una base más reciente para el soporte de hardware y los controladores utilizados por SteamOS.

SteamOS 3.8.28 ya está disponible

SteamOS 3.8.28 ya se está distribuyendo como actualización estable para los usuarios. Valve recomienda la nueva versión a través del canal estable del sistema y las notas oficiales recogen todos los cambios acumulados desde SteamOS 3.8.16.

La actualización supone además un paso importante antes de la siguiente rama del sistema: mientras 3.8.28 llega ahora al canal estable, SteamOS 3.9 continúa desarrollándose mediante el canal de pruebas.