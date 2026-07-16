SteamOS 3.8.15 mejora el rendimiento y corrige un problema con HDR

SteamOS 3.8.15 ya está disponible como una nueva actualización estable del sistema operativo de Valve para Steam Deck, Steam Machine y el resto de dispositivos compatibles con SteamOS. Aunque se trata de una versión de mantenimiento, incorpora una importante corrección de rendimiento, además de solucionar un problema relacionado con HDR y reforzar la estabilidad y la seguridad del sistema.

Valve continúa publicando actualizaciones frecuentes para la rama 3.8 de SteamOS con el objetivo de mejorar la experiencia tanto en Steam Deck como en el creciente número de dispositivos compatibles. En paralelo al lanzamiento estable de la versión 3.8.15, la compañía también ha puesto a disposición de los usuarios la beta SteamOS 3.8.23, que incluye estas mismas correcciones junto con cambios adicionales todavía en fase de pruebas.

SteamOS 3.8.15 mejora el rendimiento y corrige problemas con HDR

La principal novedad de SteamOS 3.8.15 es la corrección de un problema que podía provocar una pérdida de rendimiento cuando el sistema necesitaba utilizar la composición de pantalla, una situación que podía darse, por ejemplo, al activar AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Con este cambio, Valve busca recuperar el rendimiento esperado en aquellos juegos y configuraciones afectados.

La actualización también soluciona un error que impedía habilitar correctamente el modo HDR en *Assassin’s Creed Black Flag Resynced*. Gracias a esta corrección, los usuarios de pantallas compatibles pueden volver a disfrutar del alto rango dinámico sin incidencias relacionadas con el sistema operativo.

Junto a estas mejoras, SteamOS 3.8.15 incorpora nuevas optimizaciones de seguridad y estabilidad. Aunque Valve no ha detallado todos los cambios incluidos, este tipo de actualizaciones ayudan a mantener el sistema más fiable y preparado frente a posibles problemas detectados tras versiones anteriores.

En paralelo, la compañía ha publicado SteamOS 3.8.23 Beta para los usuarios inscritos en los canales Beta y Preview. Esta versión incorpora las mismas correcciones presentes en SteamOS 3.8.15 y añade funciones que todavía continúan en desarrollo. Valve advierte, no obstante, de la existencia de un problema conocido que puede reducir el rendimiento en determinados escenarios donde la composición de pantalla resulta necesaria, precisamente el aspecto que la actualización estable acaba de corregir.

Con SteamOS 3.8.15, Valve continúa perfeccionando una de las ramas más importantes de su sistema operativo, mejorando la experiencia tanto en Steam Deck como en Steam Machine y en el resto de equipos compatibles con SteamOS mediante pequeñas actualizaciones que priorizan la estabilidad y el rendimiento.