SteamOS 3.8.14 ya está disponible como una nueva actualización estable del sistema operativo de Valve para Steam Deck y otros dispositivos compatibles. Aunque se trata de una versión de mantenimiento, incorpora una corrección importante para la conectividad Wi-Fi, además de diversas mejoras relacionadas con la seguridad y la estabilidad general del sistema.

Tras el lanzamiento de SteamOS 3.8 y las posteriores actualizaciones de la rama 3.8.x, Valve continúa publicando pequeños parches destinados a resolver problemas detectados por los usuarios. En paralelo, la compañía también ha liberado SteamOS 3.8.22 en los canales Beta y Preview, que incluye exactamente las mismas correcciones para quienes prefieren probar las novedades antes de su llegada a la rama estable.

SteamOS 3.8.14 corrige un importante problema con el Wi-Fi

La principal novedad de SteamOS 3.8.14 es la corrección de un fallo que limitaba la velocidad de la conexión inalámbrica en determinados routers. El problema afectaba a dispositivos que anunciaban requisitos MCS (Modulation and Coding Scheme) incorrectos, provocando que SteamOS utilizara velocidades inferiores a las que realmente soportaba la red. Gracias a este cambio, los usuarios afectados deberían recuperar el rendimiento esperado de su conexión Wi-Fi.

Además de esta corrección, Valve ha incluido diversas mejoras de seguridad y estabilidad. Como es habitual en este tipo de actualizaciones, la compañía no ha detallado cada uno de los cambios realizados, aunque sí recomienda instalar la nueva versión para beneficiarse de las últimas correcciones del sistema.

Las mismas novedades también han llegado a SteamOS 3.8.22, disponible para los usuarios inscritos en los canales Beta y Preview. De esta forma, ambas ramas permanecen sincronizadas mientras Valve continúa preparando futuras funciones que todavía permanecen en desarrollo.

Aunque SteamOS 3.8.14 no incorpora nuevas funciones visibles, sí representa una actualización recomendable para todos los usuarios de Steam Deck y de los dispositivos compatibles con SteamOS. La corrección del problema de velocidad Wi-Fi puede marcar una diferencia importante para quienes utilizaban determinados modelos de router, especialmente durante la descarga de juegos o las partidas en línea. :