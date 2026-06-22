SteamOS 3.8.11 ya está disponible como una nueva actualización estable para Steam Deck. Aunque se trata de un parche relativamente pequeño en comparación con el reciente lanzamiento de SteamOS 3.8, Valve ha decidido publicarlo para corregir un problema concreto que podía afectar a la experiencia de uso en el modo escritorio.

Las actualizaciones menores suelen pasar desapercibidas, pero en este caso solucionan un fallo que podía resultar especialmente molesto para quienes utilizan Steam Deck como un pequeño ordenador de sobremesa. Valve continúa así con su ritmo habitual de mantenimiento tras el importante despliegue de SteamOS 3.8, que introdujo cambios tan relevantes como KDE Plasma 6.4.3, Wayland por defecto en el modo escritorio y soporte inicial para futuras Steam Machine.

SteamOS 3.8.11 corrige un problema con el teclado en el modo escritorio

La principal novedad de SteamOS 3.8.11 es la corrección de un error que impedía utilizar el teclado virtual en la pantalla de bloqueo del modo escritorio. Como consecuencia, algunos usuarios podían encontrarse con dificultades para iniciar sesión cuando utilizaban Steam Deck sin un teclado físico conectado.

Aunque el fallo afectaba a una función muy concreta, resultaba especialmente incómodo para quienes alternan habitualmente entre el modo Juego y el modo Escritorio. Steam Deck ha evolucionado durante los últimos años hasta convertirse en algo más que una consola portátil, y muchos propietarios la utilizan también para navegar por Internet, gestionar archivos o realizar tareas básicas de productividad.

La actualización llega apenas unos días después del lanzamiento de SteamOS 3.8, una de las revisiones más importantes del sistema operativo de Valve en mucho tiempo. Aquella versión incorporó una nueva base de Arch Linux, actualizaciones gráficas, mejoras de rendimiento, soporte ampliado para dispositivos de terceros y compatibilidad inicial con futuras Steam Machine.

SteamOS 3.8 también introdujo KDE Plasma 6.4.3 en el modo escritorio y realizó la transición a Wayland como sistema predeterminado. Además, añadió soporte para pantallas HDR externas, monitores con VRR y mejoras de escalado, especialmente útiles para quienes utilizan Steam Deck conectada a televisores o monitores externos.

Con SteamOS 3.8.11, Valve demuestra una vez más su intención de reaccionar rápidamente ante los errores detectados tras grandes actualizaciones. Aunque no incorpora nuevas funciones ni cambios importantes en el rendimiento, sí elimina una molestia que podía afectar al uso diario del dispositivo en modo escritorio.

Los usuarios que ya hayan actualizado a SteamOS 3.8 encontrarán este parche disponible a través del sistema habitual de actualizaciones. Dado que se trata de una corrección específica y de bajo riesgo, la instalación resulta recomendable para cualquier propietario de Steam Deck que utilice ocasionalmente el modo escritorio.