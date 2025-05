Valve ha anunciado la actualización estable de SteamOS 3.7.8, una versión que lleva meses en desarrollo y que ya puede instalarse en el canal Stable. Esta actualización supone un avance notable en la experiencia de usuario tanto para quienes utilizan Steam Deck como para quienes poseen otros dispositivos de juego con hardware AMD. La compañía responde así a la demanda de mayor compatibilidad y funcionalidades en el entorno portátil.

Entre las novedades más destacadas, SteamOS 3.7.8 incorpora el kernel Linux 6.11 y actualiza la base del sistema a la última versión de Arch Linux. Gracias a estas mejoras, se potencia la estabilidad, la seguridad y el rendimiento, además de asegurar un mejor soporte para las GPU Radeon mediante los paquetes Mesa renovados. Junto a ello, el modo escritorio da el salto a KDE Plasma 6.2.5, ofreciendo una interfaz mucho más moderna, ágil y visualmente atractiva en comparación con versiones anteriores.

Compatibilidad ampliada a más dispositivos AMD

El gran titular de esta actualización es que, por fin, SteamOS 3.7.8 ofrece soporte oficial para el Lenovo Legion Go S. Este ordenador de mano de Lenovo, que busca competir directamente con el Steam Deck, ya puede instalar y ejecutar SteamOS con una experiencia optimizada, incluyendo una sección propia en la biblioteca de Steam para los títulos compatibles. Además, Valve amplía la compatibilidad de manera limitada a otras consolas portátiles basadas en AMD, como la ASUS ROG Ally y el modelo original de Legion Go. La compañía advierte que este soporte no es total en todos los dispositivos AMD, pero los avances en reconocimiento, controladores y recuperación del sistema allanan el camino para futuras certificaciones. Para entender la compatibilidad de SteamOS con diferentes dispositivos, revisa el avance en compatibilidad y certificaciones.

SteamOS 3.7.8 introduce nuevas funciones para la batería y el consumo energético

Las mejoras en ajustes avanzados de batería permiten ahora establecer un límite de carga máxima –por ejemplo, en un 80%–, para quienes mantienen el dispositivo conectado durante largos periodos, prolongando así la vida útil de la batería. Este control, muy solicitado por los usuarios, pasa a formar parte definitiva de los ajustes de energía del sistema, dejando atrás su fase beta.

La gestión energética también se refuerza con la posibilidad de limitar la frecuencia de los procesadores AMD mediante ajustes de P-state. Además, se han mejorado la compatibilidad con monitores externos y pantallas con VRR (frecuencia de actualización variable). Los usuarios que conecten Steam Deck o dispositivos similares a televisores y monitores notarán menos problemas, especialmente con modelos FireTV o monitores Dell que anteriormente presentaban errores.

Bluetooth, controles y calidad de vida

La experiencia con Bluetooth ha recibido mejoras significativas. Ahora es posible visualizar el nivel de batería de los periféricos conectados, y se ha añadido por fin soporte para micrófonos de auriculares Bluetooth en el modo escritorio. Además, la función para activar el dispositivo desde el reposo usando un mando Bluetooth ahora también funciona en dispositivos con pantalla LCD, además de en los OLED.

En cuanto a controladores, se incorpora soporte oficial para el Proteus Byowave, un mando modular enfocado en la accesibilidad, y se han corregido fallos en la detección inicial de los controladores de Nintendo Switch. También se han solucionado bloqueos ocasionales al salir de Steam y cuelgues durante la entrada de comandos, lo que contribuye a una mayor estabilidad del sistema.

Otras mejoras y correcciones en SteamOS 3.7

Valve ha realizado múltiples correcciones y mejoras en la calidad de vida, como la preinstalación de Filelight para monitorizar el uso del disco, mejoras en la depuración para desarrolladores y optimización de las actualizaciones del sistema, eliminando cachés obsoletos automáticamente. El rendimiento general ha mejorado, atendiendo también a regresiones en títulos específicos como No Rest for the Wicked. Para una mejor comprensión de estas novedades, consulta las mejoras en Mesa 24.3.

SteamOS 3.7.8 puede romper tu WiFi

Entre los problemas conocidos, SteamOS 3.7 ha presentado diversos fallos con las conexiones WiFi. En algunos casos, olvidando una red y volviendo a poner la contraseña consigue conectarse. En otros ni con esas, e incluso puede llegar a bloquear SteamOS en modo juego o reiniciar la consola. Se espera que Valve lance un parche pronto para acabar con estos problemas.