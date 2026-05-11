SteamOS 3.7.24 ya está disponible junto a una nueva actualización estable del cliente de Steam, incorporando múltiples correcciones relacionadas con Steam Controller, mejoras de estabilidad y diversos ajustes para Steam Deck y equipos compatibles con SteamOS.

Valve continúa refinando su ecosistema Linux con una actualización centrada especialmente en la experiencia de juego portátil y el soporte de periféricos. Aunque no se trata de una gran actualización repleta de funciones inéditas, sí introduce cambios importantes que solucionan problemas reportados por usuarios y mejoran la integración del nuevo Steam Controller en el sistema.

SteamOS 3.7.24 corrige errores y mejora la compatibilidad con Steam Controller

Uno de los puntos más destacados de SteamOS 3.7.24 y el nuevo cliente de Steam es la mejora del soporte para Steam Controller. La nueva versión añade notificaciones cuando un mando se conecta o desconecta, además de nuevas opciones para controlar los avisos relacionados con la batería del dispositivo. También se han realizado cambios en la interfaz de emparejamiento y configuración de mandos para facilitar su uso.

Valve también ha solucionado diversos problemas relacionados con la configuración del nuevo Steam Controller, incluyendo errores que impedían guardar correctamente ciertos perfiles o incidencias con el trackpad izquierdo en modo inalámbrico. Algunos de estos fallos habían sido muy comentados por la comunidad tras el lanzamiento reciente del mando.

La actualización estable del cliente de Steam incorpora además mejoras para Big Picture Mode, reorganizando algunas opciones del menú de energía para evitar suspensiones accidentales del sistema. También se han corregido pequeños fallos visuales relacionados con iconos y elementos de interfaz.

En sistemas macOS, Valve afirma haber optimizado el rendimiento del overlay de Steam en juegos que utilizan Metal, mientras que SteamVR recibe una corrección para evitar problemas de reconexión en sesiones de Steam Link VR.

Por otro lado, SteamOS sigue avanzando en paralelo hacia futuras versiones más ambiciosas. Durante las últimas semanas Valve también ha estado preparando SteamOS 3.8 con mejoras para Steam Machine, nuevos controladores y optimizaciones de rendimiento orientadas tanto a Steam Deck como a otros dispositivos compatibles.

Aunque SteamOS 3.7.24 es principalmente una actualización correctiva, demuestra que Valve continúa manteniendo un ritmo constante de mejoras para su ecosistema Linux y sus dispositivos gaming portátiles. La compañía parece especialmente centrada en pulir la experiencia del nuevo Steam Controller antes de ampliar todavía más el soporte de SteamOS fuera de Steam Deck.