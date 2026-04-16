SteamOS 3.7.21 llega con mejoras de seguridad y estabilidad

Diferentes empresas y desarrolladores lanzan actualizaciones de su software de vez en cuando, esto no es noticia. Lo que sí suele ser noticia es cuando lanzan algo sin mucha información, justamente por esa falta de detalles. Muchos usuarios de una Steam Deck estamos esperando el momento en el que nos entreguen SteamOS 3.8, que llegará con mejoras interesantes como Plasma 6.4 y un kernel más actualizado, pero lo que nos han entregado esta semana es SteamOS 3.7.21.

¿Y la lista de cambios? Uno sólo: «Se realizaron actualizaciones de seguridad y estabilidad«. No han dado más detalles. ¿Qué significa esto? Cuando alguien lanza un parche y no da detalles es porque no quiere que sepamos qué ha solucionado. También podemos pensar que era uno o varios fallos que no podían esperar más para ser corregidos. En lo personal, y aunque me puedo equivocar, me inclino a pensar que las prisas por lanzar algo han sido porque han corregido al menos un fallo de seguridad que han considerado importante.

SteamOS 3.7.21 llega con un solo cambio sin concretar nada

En estos momentos, el desarrollo está centrado en SteamOS 3.8, que no sólo llegará a la Deck. También está preparando el terreno para la Steam Machine y las Steam Frame. Es en esa versión en la que están añadiendo mejoras y parches, y es desde esa versión desde donde pueden llegar backports, es decir, traer a una entrega anterior lo que están preparando para una futura o ya ha llegado a una estable más actualizada.

Recordamos que la versión 3.7 (3.7.8) de SteamOS llegó en mayo de 2025 con Plasma 6.2.5, Linux 6.11, soporte oficial para la Lenovo Legion Go S y la posibilidad de establecer un límite de carga, especialmente positivo para los que jugamos con la Steam Deck conectada a un dock. Desde entonces, y contando con SteamOS 3.7.21, ha lanzado 5 actualizaciones de mantenimiento.