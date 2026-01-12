Valve ha publicado una pequeña actualización Beta de SteamOS que, pese a su tamaño reducido, introduce un cambio técnico relevante para quienes ejecutan juegos de Windows en Linux, especialmente en Steam Deck. La nueva versión 3.7.20 Beta incorpora el driver NTSYNC, una pieza pensada para acercar todavía más el comportamiento del sistema a cómo funcionan determinadas funciones internas de Windows.

Aunque sobre el papel no se trata de una revolución, este movimiento puede traducirse en mejoras de rendimiento y precisión en algunos títulos, sobre todo aquellos que dependen mucho de la sincronización de hilos y procesos. No se espera un salto espectacular en todos los juegos, pero sí ajustes finos que, en la práctica, pueden notarse en determinados escenarios, donde Steam Deck y SteamOS han ido ganando terreno entre los aficionados a Linux.

Qué aporta el driver NTSYNC a SteamOS

El cambio más llamativo del parche es la incorporación del driver ntsync dentro de SteamOS. Este componente llegó originalmente al kernel Linux 6.14, lanzado en marzo de 2025, con la idea de ofrecer una implementación más fiel de las primitivas de sincronización de Windows NT. En la práctica, esto significa que Linux puede comportarse de una forma más parecida a Windows a la hora de coordinar hilos y procesos, algo crucial para la estabilidad y el rendimiento de muchos juegos modernos.

Hasta ahora, SteamOS y Proton ya contaban con una solución propia, conocida como fsync, que cumplía una función similar y permitía obtener buenos resultados en la mayoría de títulos. Por ese motivo, Valve no tenía una urgencia extrema por dar soporte a NTSYNC en su sistema. Sin embargo, la integración directa del driver en el sistema operativo hace que parte de ese trabajo deje de depender de parches externos y pase a formar parte del ecosistema estándar del kernel y del propio SteamOS.

El proyecto original de Wine, del que Proton toma su base, añadió soporte oficial para NTSYNC en la versión 10.16. Esto ha pavimentado el camino para que implementaciones derivadas, como Proton, puedan ir adoptando esta tecnología de forma más natural. Se espera que una futura versión de Proton, previsiblemente Proton 11, pueda acabar usando NTSYNC por defecto, lo que permitiría unificar aún más el comportamiento entre Wine «clásico» y la versión personalizada de Valve.

Mientras tanto, los usuarios más curiosos ya podían experimentar con NTSYNC a través de GE-Proton, una variante comunitaria muy popular en Europa que integró soporte para este driver hace un tiempo. Con la llegada del soporte directo en SteamOS, será más sencillo que estas soluciones de la comunidad y las oficiales converjan técnica y funcionalmente.

Impacto potencial en Steam Deck y juegos de Windows

En el día a día, la presencia del driver NTSYNC se traduce en una mejor alineación entre Windows y Linux en aspectos muy técnicos, pero relevantes para los videojuegos. Muchas producciones actuales dependen de mecanismos de sincronización complejos para coordinar física, inteligencia artificial, animaciones o carga de recursos. Si la implementación de esas primitivas en Linux se aproxima lo suficiente a la de Windows, la capa de compatibilidad (Wine, Proton, etc.) tiene menos fricción a la hora de reproducir el comportamiento original del juego.

En la práctica, esto puede significar que ciertos títulos se comporten de forma más estable, reduzcan microcortes o incluso ganen algunos frames por segundo en situaciones concretas. No se trata de una mejora universal ni garantizada para todo el catálogo, y en muchos casos la experiencia seguirá siendo similar a la que ya se obtenía gracias a fsync. Sin embargo, al eliminar parches específicos y apoyarse en una funcionalidad estándar del kernel, Valve y la comunidad pueden centrar esfuerzos en pulir otros aspectos del rendimiento.

Para usuarios de Steam Deck, esto supone un paso más en la consolidación del juego en Linux como alternativa real a Windows. Aunque este cambio no vaya a aparecer en grandes titulares comerciales, se trata de una mejora de fondo que puede marcar diferencias en algunos juegos complejos o mal optimizados.

Cómo acceder a SteamOS 3.7.20 Beta con NTSYNC

La actualización que introduce el driver NTSYNC está disponible en el canal Beta de SteamOS 3.7.20. Para instalarla en una Steam Deck u otro dispositivo con SteamOS, es necesario cambiar el canal de actualización del sistema. Este ajuste se realiza desde el propio menú de configuración del sistema de SteamOS, sin necesidad de herramientas externas ni comandos avanzados.

El procedimiento general consiste en acudir a la sección de «Ajustes» > «Sistema» > «Canal de actualización del sistema» y seleccionar la opción Beta o, en su caso, Preview. Una vez realizado el cambio, el dispositivo comprobará si hay actualizaciones pendientes y permitirá descargar e instalar la nueva versión. Como siempre en este tipo de canales, se recomienda tener cierta cautela, ya que estas versiones pueden incluir cambios todavía en pruebas.

Para usuarios en Europa que utilicen la Steam Deck como máquina principal de juego, puede ser interesante probar este canal si quieren beneficiarse de las novedades técnicas de forma anticipada. No obstante, quienes prioricen la máxima estabilidad pueden preferir esperar a que estos cambios se integren en una versión estable de SteamOS, cuando Valve considere que el comportamiento está lo suficientemente pulido.

Mejoras de seguridad: InputPlumber y vulnerabilidades corregidas

Aunque el foco principal está en NTSYNC, la actualización de SteamOS 3.7.20 Beta incluye también un ajuste importante en materia de seguridad. En la parte descrita como «Non-Deck», Valve ha habilitado polkit para la interfaz D-Bus de InputPlumber y solucionado una potencial condición de carrera, abordando así dos vulnerabilidades identificadas como CVE-2025-66005 y CVE-2025-14338.

La activación de polkit en la interfaz D-Bus de InputPlumber introduce una capa adicional de control de permisos, asegurando que solo procesos autorizados puedan interactuar con determinadas funciones sensibles del daemon. Al mismo tiempo, la corrección de la condición de carrera detectada reduce las posibilidades de que un atacante pueda aprovecharse de un comportamiento inesperado en momentos en los que se producen accesos simultáneos a recursos compartidos.

Desde la perspectiva de usuarios europeos preocupados por la seguridad, estos ajustes encajan en una tendencia más amplia de reforzar la superficie de ataque de los sistemas Linux utilizados para juegos. Aunque la mayoría de jugadores no notarán cambios visibles en su experiencia diaria, la corrección de estas vulnerabilidades contribuye a un entorno más robusto frente a posibles explotaciones.

Un paso más en la madurez de SteamOS para juegos

La combinación de la integración y las mejoras de seguridad en InputPlumber demuestra que Valve continúa afinando SteamOS tanto en el terreno del rendimiento como en el de la protección del sistema. No estamos ante una actualización repleta de cambios visibles, sino ante un ajuste discreto pero significativo, especialmente para quienes siguen de cerca la evolución del juego en Linux.

Con cada paso de este tipo, SteamOS se va consolidando como una plataforma más madura, capaz de ofrecer una experiencia de juego competitiva sin depender de Windows. Para los usuarios de Steam Deck en España y en otros países europeos, la llegada del driver NTSYNC en la rama Beta es una oportunidad para comprobar cómo avanza la compatibilidad con títulos exigentes, mientras que las correcciones de seguridad ayudan a mantener el sistema más protegido sin necesidad de acciones adicionales por parte del jugador.