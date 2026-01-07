Ya tenemos disponible una nueva versión del sistema operativo de la Steam Deck y futura Steam Machine, que aunque la noticia de hoy no la mencione, siempre hay que tenerla presente. Disponible dos meses después de la versión anterior, SteamOS 3.7.19 ya se puede descargar desde el apartado Parámetros/Sistema/Actualizaciones para los que estamos en el canal estable. Llega con una lista de novedades corta, pero como digo siempre, no hay actualización carente de importancia si termina corrigiendo un fallo que estemos experimentando.

Lo primero que encontramos en la lista de cambios es una corrección a una regresión en la herramienta de grabación de partidas según la cual la transmisión de vídeo se detenía a mitad del clip. No estoy seguro de si es exactamente lo que he estado experimentando los últimos meses, pero era habitual que las grabaciones empezaran bien, pero el vídeo se detenía mientras el audio seguía. Frustrante, sobre todo teniendo en cuenta que esta herramienta existe justo para mostrar momentos interesantes que nos pasaban. En teoría, esto ya está arreglado.

Otras novedades de SteamOS 3.7.19

La lista se completa con estas novedades: