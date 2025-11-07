Valve ha lanzado hace unas horas una nueva versión de su sistema operativo para el Gaming. SteamOS 3.7.17 no es una actualización de las grandes, más bien parece una tipo hotfix para mejorar problemas que consideran importantes, aunque no muchos usuarios estén experimentándolos. Lo bueno, claro está, lo recibirán aquellos que sí estaban sufriendo uno de los problemas parcheados, como los jugadores de Baldur’s Gate 3, juego de 2020 que llegó a Steam tres años después, en 2023.

Y es que, al parecer, había veces en la que la interfaz superpuesta de rendimiento no aparecía en Baldur’s Gate 3. No es un fallo que impidiera jugar al título, pero hay que reconocer que cuando alguien está acostumbrado a algo que le quitan, la experiencia es, cuanto menos, extraña. Este bug está corregido en SteamOS 3.7.17

Otros errores corregidos en SteamOS 3.7.17

El resto de parches incluyen que se ha vuelto a desactivar temporalmente la compatibilidad experimental de reactivación mediante Bluetooth para la versión LCD de la Steam Deck, mientras investigan las salidas erróneas del estado de suspensión. Además, se ha corregido un problema que podía impedir realizar actualizaciones desde algunas compilaciones antiguas de SteamOS. Esperar para actualizar está bien, pero esperar mucho parece que no tanto.

Ya en el modo escritorio, se ha corregido un fallo en Discover que podía hacer que fallasen las actualizaciones en algunas situaciones.

Para aplicar la actualización, basta con ir al apartado Parámetros/General y aplicar la que ya estará esperando. Cabe recordar que SteamOS usa actualizaciones atómicas, con lo que básicamente se sustituye lo importante de esta imagen por la anterior. Si no se actualiza a esta versión, el salto futuro deberá ser mayor, y podrían aparecer problemas como uno que se ha arreglado en SteamOS 3.7.17.

En un futuro aún por determinar actualizarán a una versión que, entre otras cosas, permitirá descargar los juegos en un modo de «semi-reposo» que consumirá menos energía.