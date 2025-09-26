SteamOS 3.7.15 llega con mejoras generales.

Valve ha lanzado hoy una nueva versión del sistema operativo para su ordenador de mano. Lo que ya se puede descargar es SteamOS 3.7.15, un lanzamiento que llega al canal estable con muchas correcciones, algunas de las cuales están destinadas a equipos que no son la Steam Deck. Concretamente, la lista de novedades recoge tres mejoras que en la versión inglesa están en el apartado «Non-Deck», y las aprovecharán la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go.
Personalmente, tengo que decir que aún no la he instalado, y el motivo es que prefiero esperarme un poco para leer los comentarios de la comunidad; no quiero que me pase como en SteamOS 3.7.8, cuando el WiFi empezó a hacer de las suyas y no era capaz de conectarse a mi router. Valve promete muchas mejoras, entre las que destacan correcciones para la energía y el reloj que a veces se reinician después de despertar la Steam Deck.
Novedades de SteamOS 3.7.15
General
- Se corrigieron los límites del reloj de la GPU y de la potencia del procesador que a veces se restablecían al reanudar el dispositivo tras la suspensión.
- Se corrigió un caso en el que la wifi no se volvía a conectar al reanudar el dispositivo tras la suspensión.
- Se mejoró el cálculo del tiempo de carga de la batería.
Bluetooth
-
Se volvió a activar la compatibilidad experimental con la reactivación mediante Bluetooth para Steam Deck LCD, incluida la compatibilidad con los periféricos con Bluetooth de baja energía.
Accesibilidad
- Se activó la compatibilidad del lector de pantalla con varios idiomas. El lector de pantalla usará por defecto el idioma elegido en «Parámetros» > «General».
- También se puede establecer el idioma del lector de pantalla en «Parámetros» > «Accesibilidad».
Audio
- Se corrigió el cambio del volumen al 100 % que ocurría al desconectar los auriculares de 3,5 mm.
- Los dispositivos USB de sonido ya se activan automáticamente cuando se conectan.
- Se eliminó el ajuste del perfil «Pro Audio» en el modo Escritorio, pues no funcionaba y desactivaba el sonido mientras permanecía activado.
- Se corrigieron los fallos de sonido en «Ori and the Will of the Wisps».
- Se corrigió la distorsión de sonido del micrófono de Steam Deck en la grabación de partidas.
Otros dispositivos
- Los botones de la empuñadura del Asus ROG Ally original ya funcionan correctamente al reanudar el dispositivo tras la suspensión.
- Se mejoró la compatibilidad con el Legion Go de Lenovo al usar los mandos separados de la tableta en el modo FPS.
- Se añadió compatibilidad con el firmware actualizado para los mandos de Legion Go.
Miscelánea
-
Se aplicaron correcciones para los avisos de seguridad CVE‑2025‑55188, CVE‑2025‑6021, CVE‑2025‑6170, CVE‑2025‑49794, CVE‑2025‑49795, CVE‑2025‑49796, CVE‑2025‑6395, CVE‑2025‑32989, CVE‑2025‑32988, CVE‑2025‑32990, CVE‑2024‑23337, CVE‑2024‑53427, CVE‑2025‑48060, CVE‑2025‑49014, CVE‑2025‑8067, CVE‑2025‑8067, CVE‑2025‑7425 y GHSA‑f946‑j5j2‑4w5m.
Ya disponible
Los usuarios que estén en el canal estable podrán actualizar desde el apartado de Parámetros/Sistema.