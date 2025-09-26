SteamOS 3.7.15 llega con mejoras generales.

Valve ha lanzado hoy una nueva versión del sistema operativo para su ordenador de mano. Lo que ya se puede descargar es SteamOS 3.7.15, un lanzamiento que llega al canal estable con muchas correcciones, algunas de las cuales están destinadas a equipos que no son la Steam Deck. Concretamente, la lista de novedades recoge tres mejoras que en la versión inglesa están en el apartado «Non-Deck», y las aprovecharán la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go.

Personalmente, tengo que decir que aún no la he instalado, y el motivo es que prefiero esperarme un poco para leer los comentarios de la comunidad; no quiero que me pase como en SteamOS 3.7.8, cuando el WiFi empezó a hacer de las suyas y no era capaz de conectarse a mi router. Valve promete muchas mejoras, entre las que destacan correcciones para la energía y el reloj que a veces se reinician después de despertar la Steam Deck.

Novedades de SteamOS 3.7.15