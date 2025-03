Hay gente, entre los que no me incluyo, que se queja tímidamente de que el sistema operativo que usa la Steam Deck aún esté en Plasma 5.27. Yo entiendo perfectamente que es una versión del escritorio de KDE que funciona muy bien, y el sistema es inmutable, por lo que es normal que tengamos que esperar para dar ciertos saltos. Uno de ellos es el que subirá la base a Plasma 6, y ese es uno de los cambios que ya han llegado en SteamOS 3.7.0 Preview.

Lanzada el día de Pi — 14 de marzo, por lo de 3.14 — SteamOS 3.7.0 Preview ya se ofrece en el canal Preview de la Steam Deck, por lo que para poder instalarla hay que ir a los ajustes y elegir ese canal. Aunque es fácil volver, no es algo que yo recomiende. Estos canales están para probar y es altamente probable que muestre fallos.

SteamOS 3.7.0 Preview, novedades

En lo más destacado, Valve avanza que se ha subido la base de Arch Linux, el kernel pasa a ser Linux 6.11, se ha actualizado Mesa, el escritorio subirá a Plasma 6.2.5 y se ha empezado a ofrecer soporte para ordenadores de mano o handheld PC que no son la Steam Deck.

Del último punto, cabe recordar que en mayo empezará a estar disponible la Lenovo Legion Go S, un handheld PC que ofrecerá una opción con SteamOS, por lo que ya iba siendo hora de ampliar el soporte. No se menciona nada sobre ordenadores tradicionales, pero sí se espera que liberen una ISO que probablemente funcione en este tipo de dispositivos también.

Entre el resto de novedades, destaca que el Surround suena correctamente en el modo escritorio y correcciones en de todo un poco, como en el soporte para controladores y dispositivos de entrada, el Bluetooth o incluso el dock oficial de Valve.

SteamOS 3.7.0 Preview llegará en los próximos meses, pero no han proporcionado una fecha exacta. Es seguro que llegará a la Lenovo Legion Go S en mayo porque lo necesita, pero no se puede descartar que los usuarios de una Steam Deck tengamos que esperar un poco más para que todo esté mejor pulido.