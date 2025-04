Valve ha lanzado de forma oficial SteamOS 3.6.24, una nueva versión estable del sistema operativo diseñado para su consola portátil Steam Deck. Esta actualización incorpora una serie de correcciones dirigidas a optimizar el rendimiento de algunos títulos populares y a mejorar aspectos generales del sistema, todo mientras la compañía prepara la esperada versión 3.7 de SteamOS.

Los jugadores que usan Steam Deck estaban esperando una actualización que solucionase ciertos problemas de compatibilidad y rendimiento, especialmente en juegos recientes y exigentes. Con esta nueva versión, se abordan específicamente fallos gráficos en «Avowed» y una regresión de rendimiento en «No Rest for the Wicked». Ambos títulos, aunque no están oficialmente verificados para la plataforma portátil, han sido jugados por muchos usuarios gracias a su compatibilidad parcial con el sistema. Para más detalles sobre otros juegos en Steam Deck, se puede consultar cómo verificar la compatibilidad de juegos.

Qué incluye la actualización de SteamOS 3.6.24

Entre las mejoras más destacadas de este parche se encuentran la solución de un error que mantenía el cursor del ratón oculto incluso al moverlo, algo que afectaba tanto a la navegación como a la experiencia en juegos y aplicaciones. Además, se ha corregido un inconveniente que impedía emparejar mandos DualShock 3, una opción aún utilizada por varios usuarios por su ergonomía y compatibilidad. Esta última mejora es especialmente útil para quienes siguen utilizando hardware de generaciones anteriores, como DualShock 3.

En cuanto a los videojuegos específicamente tocados por esta actualización, se destaca la corrección de errores de renderizado que afectaban a «Avowed», el RPG de Obsidian Entertainment. Aunque el juego no cuenta con la etiqueta de verificación oficial en Steam Deck, muchos lo han ejecutado sin grandes complicaciones. En ProtonDB, cuenta con una calificación Gold, lo que indica una compatibilidad razonablemente buena. Según reportes, el título ahora muestra correctamente sus gráficos, algo que previamente dificultaba la experiencia de juego.

Mejoras para No Rest for the Wicked

El otro beneficiado directo de este parche es «No Rest for the Wicked», un título en acceso anticipado que sí ha sido verificado por Valve para Steam Deck. La versión anterior de SteamOS provocó una caída notable en el rendimiento del juego, dificultando su ejecución fluida en la consola. Con la versión 3.6.24, este problema ha sido resuelto, permitiendo un funcionamiento más estable. Gracias a estas actualizaciones, los usuarios ahora pueden disfrutar de una experiencia más fluida.

Vale la pena mencionar que esta corrección ha sido especialmente bien recibida por los usuarios, dado que «No Rest for the Wicked» es un juego visualmente exigente y con mecánicas que requieren precisión. La mejora en rendimiento puede ser la diferencia entre una partida frustrante y una experiencia satisfactoria. Para aquellos que desean optimizar sus juegos, se puede consultar algunos trucos para mejorar la experiencia en Steam Deck.

Cómo instalar la nueva versión en Steam Deck

Instalar SteamOS 3.6.24 es un proceso sencillo a través de la interfaz del sistema. Basta con acceder a los ajustes de Steam Deck, entrar en la pestaña «Sistema» y buscar actualizaciones disponibles. Una vez localizada, la instalación es automática y no requiere configuración adicional, aunque se recomienda reiniciar la consola una vez completado el proceso. Si en algún momento tu Steam Deck presenta problemas tras una actualización, puedes revisar cómo volver a una versión anterior de SteamOS.

Steam Deck y su ecosistema en evolución

Valve continúa mejorando la experiencia de usuario en Steam Deck a través de actualizaciones periódicas como esta. Aunque SteamOS 3.6.24 no introduce nuevas funciones revolucionarias, sí ofrece una experiencia más pulida y libre de errores para los títulos mencionados y para el uso general de la consola, lo que refuerza la estrategia de soporte continuo que la compañía ha adoptado desde el lanzamiento del dispositivo.

Los usuarios que accedan a plataformas como ProtonDB pueden consultar detalles adicionales sobre la compatibilidad de juegos como «Avowed», incluyendo ventajas como una interfaz legible, iconos de control apropiados y compatibilidad con la configuración predeterminada del mando. Sin embargo, algunos elementos como la introducción de texto aún requieren invocar manualmente el teclado en pantalla, algo que no ha sido corregido en esta versión.

Por otro lado, la conexión con mandos externos sigue siendo crucial para muchos usuarios, y restaurar el emparejamiento con los mandos DualShock 3 supone una mejora notable para quienes utilizan hardware de generaciones anteriores. Esto demuestra que Valve no olvida a los jugadores con periféricos más antiguos y sigue garantizando una experiencia versátil.

Detalles técnicos del parche SteamOS 3.6.24

Estas son las mejoras incluidas en la versión 3.6.24 de SteamOS:

Corrección de un error que mantenía oculto el cursor del ratón durante su movimiento .

. Solución a problemas visuales en el juego «Avowed» .

. Restablecimiento del emparejamiento con mandos DualShock 3 .

. Mejora del rendimiento general en «No Rest for the Wicked».

Estos cambios, aunque puntuales, confirman que Valve sigue de cerca los comentarios de la comunidad y ajusta aspectos clave del sistema operativo según las necesidades reales de los usuarios. Esta filosofía de desarrollo incremental permite mantener Steam Deck como una plataforma competitiva y en constante evolución. Para aquellos que deseen probar juegos más exigentes en Steam Deck, pueden explorar las opciones de emulación que ofrecen alternativas atractivas.

El despliegue de SteamOS 3.6.24 supone un paso más en la mejora de la experiencia que ofrece Steam Deck. Sin añadir nuevas funciones rompedores, esta revisión logra estabilizar varios puntos conflictivos, permitiendo a los usuarios disfrutar con mayor fluidez de juegos que, aunque no estén oficialmente verificados, son muy populares entre la comunidad. Para quienes utilicen mandos DualShock 3 o sufrían con un cursor invisible, esta actualización llega en el momento justo.