Steam Summer Sale 2022: Rebajas en videojuegos para este verano

Llega el verano, y con él el calor, las horas en casa en las que no apetece salir, el tiempo libre, las vacaciones, y el mejor momento para disfrutar de los videojuegos. Y Valve lo sabe, por eso ha creado un batallón de rebajas de lo más suculentas para que puedas comprar multitud de títulos conocidos en su tienda Steam. Videojuegos a precios muy bajos que no deberías despreciar, corre antes de que se acaben estas ofertas veraniegas y aprovecha para comprar de por vida los títulos AAA favoritos que no habías comprado porque costaban demasiado.

Nuevamente, como en los pasados años, llega el Steam Summer Sale en este 2022. Así que, prepara tu método de pago favorito, y el «carrito» de la compra digital para ir agregando todos los juegos que más te gusten, porque ahorrarás una gran cantidad de dinero con las rebajas, algo que se agradece. Más aún teniendo en cuenta la crisis por la que se pasa y la necesidad de guardar para estos tiempos de cambio.

Algunas de las ofertas más destacadas en Steam hay que destacar especialmente estos:

Puedes ver la lista completa de videojuegos aquí, y recuerda que crecerá, puesto que poco a poco se van generando más. ¡¡¡Corre!!! Y atento a los que se irán agregando nuevos, puesto que a lo mejor no está lo que buscas ahora, pero tal vez lo esté más tarde…