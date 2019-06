Aunque uno se hace a todo, cuando voy navegando por Steam, he de decir que lo hago un poco forzado. No es que sea un desastre total; es que otros tipos de servicios o tiendas de software tienen una distribución mas sencilla e intuitiva. Lo bueno es que, por lo que podemos ver en la cuenta de Twitter SteamDB, es más que probable que este desorden tenga los días contados y pronto podremos navegar por un servicio más ordenado.

Hace varios meses que Valve mencionó que estaba planeando este cambio y ahora hemos podido echar un primer vistazo a cómo será en un futuro, esperemos que cercano. Desde hace mucho tiempo, parece que nadie puede dejar de lado los “spoilers” y todos quieren mostrar lo que tienen antes de tiempo, algo que en ocasiones (como con cierto hardware) no me parece nada acertado. Sí me lo parece en el software, sobre todo en todo aquel que podemos probar o cuyos desarrolladores comparten lo que está por venir, lo que nos ayuda a llevarnos mejor con él cuando el lanzamiento se convierte en oficial.

A work in progress version of the new Steam client interface leaked through an update to the Chinese CSGO launcher. We're currently digging through the changes, we'll post more if we find anything noteworthy. pic.twitter.com/jb4B1Yd5EG

— Steam Database (@SteamDB) June 9, 2019