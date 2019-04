Steam Play consigue dos nuevas actualizaciones con 4.2-3 y 3.16-9

Valve y CodeWeavers están trabajando duro para seguir mejorando la integración con Linux y sus productos. Ya anunciamos un nuevo update del Steam Client. Ahora también Steam Play ha sido actualizado con dos nuevas versiones en su portafolio. Por un lado tenemos la vieja serie de Proton que ha sido actualizada con la versión 3.16-9 que incluye una gran cantidad de cambios menores, como una actualización para DXVK a la versión 1.0.2, corrección de algunos bugs con ciertos videojuegos que producían errores o la congelación del software, bugs referentes a xaudio2, winhttp, etc.

Por otro lado tenemos Proton 4.2-3, que también está disponible desde ahora para poder disfrutar de los cambios. En este caso se trata de pocos cambios, un puñado de ellos, pero cada uno de esos cambios es importante. Una de las novedades es la inclusión de wine-mono, y veremos cómo algunos juegos nuevos se volverán jugables con esta nueva actualización. Juegos que no se podían usar antes, como basados en XNA, Unreal Engine 3, etc.

Además de eso, se han agregado algunos títulos más que antes no se podían usar con Steam Play y ahora será posible con la nueva versión. Por ejemplo, ahora tenéis disponible NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja, STORM 4, Evochron Mercenary, así como actualizaciones para Warframe, etc. Age of Empires II HD ha sido corregido algunos problemillas que había con él. Todo esto suena interesante.

También tenemos en Proton 4.2-3 la nueva actualización del proyecto DXVK a 1.0.3 y FAudio también se ha actualizado a 19.04-13-ge8c0855. Actualizaciones que afectan al sistema de gráficos y sonido respectivamente. El changelog es mucho más extenso y tenemos algunso otros cambios. Esperamos que esto siga así, puesto que Steam Play está aportando títulos a Linux que no estaban de forma nativa para nuestra plataforma y eso es una gran barrera derribada.