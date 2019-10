Steam Play con Proton 4.11-7 ya está fuera

Valve sigue imparable en su empeño por mejorar cada vez más su cliente Steam para las diferentes plataformas para las que está disponible. Y por supuesto, el mundo gaming dentro de los que usan distros GNU/Linux están esperando estas novedades para poder jugar a más videojuegos y con mayores facilidades. Y eso es lo que ha aportado Steam Play en esta última versión lanzada gracias a los esfuerzos de desarrollo de Valve y CodeWeavers, que como sabes, está también implicada…

Ahora, la nueva versión de Steam Play tendrá Proton 4.11-7, la nueva versión del proyecto Proton que no es más que una implementación mejorada de Wine para que cada vez los usuarios Linux puedan jugar a más videojuegos nativos de Microsoft Windows en su distro sin ningún tipo de esfuerzo, solo ejecutar desde Steam como harían con cualquier otro videojuego y listo.

Ahora, esta nueva versión del cliente aportará mejoras de compatibilidad para más títulos de la lista, corrigiendo algunos bugs molestos de la versión anterior. También se ha mejorado, con una de los mayores pasos adelante, el soporte para gamepads y otros mandos de videojuegos. Así que si te gusta jugar con este tipo de controladores, estás de enhorabuena. Pero esos no han sido los únicos cambios aportados…

Otro de los cambios interesantes es que mejoraron el soporte de los videojuegos Windows construidos con el motor gráfico Unity (que seguramente recordarás porque hemos hablado de él bastante en LxA por su soporte también para las plataformas Linux) que usan el plugin Rewired Unity. Por supuesto, también actualizaron wine-mono a la versión 4.9.3, se ha arreglado algún que otro problemilla con Age of Wonders: Planetfall, Kingdom Come: Deliverance, y otros juegos VR que ya no se detendrán. Y, por supuesto, se ha incluído DXVK actualizado a la versión 1.4.2 y D9VK a la 0.22.