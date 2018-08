Steam permitirá jugar a juegos de Windows en Gnu/Linux

La plataforma de Valve está teniendo mucho éxito y no es para menos pues ofrece un gran catálogo de videojuegos para Gnu/Linux. Steam tiene una versión para Windows, macOS y para Gnu/Linux aunque posiblemente en un futuro no muy lejano, solo exista una única plataforma.

Al parecer las futuras versiones de Steam harán posible que los juegos de Windows funcionen en Gnu/Linux. Esta nueva función ha sido anunciada y ya está probada en la versión de desarrollo de Steam.Al igual que hacemos muchos usuarios de Gnu/Linux, Steam hará uso de Wine, un emulador que tendrá el cliente insertado en su core con el fin de ofrecer esta emulación. Esto hará que cualquier juego que compremos o tengamos de Windows se pueda utilizar en un ordenador con Gnu/Linux.

Lo que ofrece Valve con su cliente Steam no es nada nuevo, pero si que hará que muchos usuarios se dejen de romper la cabeza a la hora de configurar Wine para que sus juegos favoritos funcionen en Gnu/Linux. Valve ya ha informado que varios juegos ya son compatibles con esta funcionalidad de Steam y que podemos utilizar en cualquier distribución Gnu/Linux.

Poco a poco, Steam hará que todos los juegos de Windows funcionen y estén optimizados para funcionar en Gnu/Linux, pero por el momento no están todos. Aunque hemos de decir que dentro del cliente de Steam en su versión de desarrollo cuenta con una opción que nos permite instalar cualquier juego de Windows que no esté dentro de esa lista blanca de juegos totalmente compatibles, pero esta opción no deja de ser un wine puro, es decir, que podrá o no podrá funcionar.

No sé realmente que posibilidades ofrecerá esta nueva función, es decir, si aportará algo nuevo al ecosistema que no esté ofreciendo Wine, pero en cualquier caso hará que más de un usuario comience a quitar el miedo a la plataforma del Pingüino, algo que no deja de ser positivo ¿no creéis?