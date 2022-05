Steam ha aumentado base de usuarios de Linux en abril

En las últimas semanas/meses he tenido tímidas conversaciones con compañeros en las que les hablo de lo bueno de Linux. Sencillamente, funciona mejor en la mayoría de casos, pero no quiero mentir a nadie y, cuando me hablan de programas que sólo están en Windows o cuando una de sus principales aficiones son los videojuegos, pues ya me callo. Ni siquiera recomiendo un Mac, donde hay más títulos disponibles. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando en los últimos meses, y todo es gracias a Steam.

Valve ha publicado los últimos datos de cuota de mercado, los que corresponden a abril. La Steam Deck, la nueva consola de la compañía, está disponible desde hace dos meses, por lo que es interesante mirar estos datos ahora porque se puede ver si la base de usuarios de Linux aumenta, y si lo hace ahora puede tener que ver con el nuevo dispositivo de Valve.

Steam en Linux destaca más en Ubuntu

Valve aún no ha ofrecido datos sobre la base de usuarios de Linux que juegan desde la Steam Deck, pero llama la atención que en marzo los usuarios de Linux fueran el 1%, que en abril sean el 1.14% y que un 0.14% sean usuarios de Arch Linux. Es aquí donde recordamos que SteamOS 3 se basa en Arch Linux, por lo que, aunque sea un poco, seguro que tiene algo que ver.

La lista del Top 5 quedaría así:

Total de Linux: 1.14%.

Ubuntu: 0.16%.

Arch Linux: 0.14%, pero ha subido un 0.02% en el último mes. Poco para achacárselo a la Steam Deck, pero ahí está la subida.

Manjaro Linux: 0.13%.

Linux Mint 20.3: 0.07%.

Ubuntu 21.10: 0.06%.

De los 5 primeros, en realidad hay dos sistemas operativos: Ubuntu y Arch Linux, ya que hay dos versiones que desarrolla directamente Canonical, está Linux Mint y el otro es Manjaro, basado en Arch.

Y para terminar este artículo tenemos que decir algo que ya se sabe: Windows se queda con un 96.31%, y macOS con un 2.55%. Teniendo en cuenta la compatibilidad con macOS, estar un poco por debajo de la mitad no parece mucho. Aún así, se espera que las cosas aún mejoren más, gracias a la Steam Deck y a Proton, pero siempre lejos del soporte y cuota de mercado que se queda Windows.