Por fin hay noticias concretas sobre el Steam Frame, el esperado visor de realidad virtual autónomo de Valve. Después de meses de especulaciones, filtraciones y cambios de fecha, la compañía ha publicado esta semana todos los detalles clave: precio oficial, configuración de almacenamiento, sistema de reservas y accesorios. El anuncio llega acompañado de una importante actualización de SteamVR, la 2.17, que introduce una interfaz rediseñada y mejoras en el streaming, justo a tiempo para el lanzamiento.

El dispositivo, que se anunció en noviembre de 2025 con una ventana de lanzamiento inicial para principios de 2026, sufrió retrasos debido a la crisis de memoria RAM y al aumento de precios de los componentes. Finalmente, Valve ha confirmado que el visor estará disponible en dos versiones: una con 256 GB de almacenamiento por 1.059 euros en Europa (1.049 dólares en Estados Unidos) y otra con 1 TB por 1.279 euros (1.299 dólares). Ambos precios superan al Valve Index original, que costaba 999 dólares, pero incluyen la copia de Half-Life: Alyx adaptada nativamente para el procesador ARM del dispositivo.

Precios y configuraciones de las Steam Frame

El Steam Frame llega en dos capacidades de almacenamiento: 256 GB por 1.059 € y 1 TB por 1.279 € en el mercado europeo, mientras que en Reino Unido los precios son de 889 £ y 1.089 £ respectivamente. En otros mercados, la versión de 256 GB cuesta 1.529 CAD, 1.609 AUD y 4.539 PLN; la de 1 TB sube a 1.859 CAD, 1.969 AUD y 5.549 PLN. Ambos modelos son de color negro, descartando la versión transparente que se mostró como prototipo en la presentación.

Además del visor, Valve ha puesto a la venta accesorios opcionales: un cargador USB-C por 39 €, un kit de accesorios ergonómicos (que incluye correas para las manos, puertas de batería, correa superior y un bloqueador de luz extendido) por 69 €, y un kit de repuesto con mascarilla facial, almohadilla para la cabeza y bloqueador de luz por 59 €. El kit ergonómico también se puede adquirir por separado, con un precio de 60 € en Europa.

Sistema de reservas

El proceso de compra será idéntico al del Steam Machine, que se lanzó el pasado mes de junio. Los interesados deben registrar su interés antes del 17 de septiembre para la capacidad que deseen. Después de esa fecha, Valve realizará una aleatorización única que asignará a cada usuario una posición en una cola de reserva o en una lista de espera. Los primeros correos para realizar el pedido se enviarán el 18 de septiembre, y una vez recibido el correo, el usuario tendrá tres días para completar la compra o ceder su puesto.

Esta medida busca evitar la acción de los revendedores, un problema que ya afectó al lanzamiento del Steam Controller. En su comunicación oficial, Valve ha asegurado que cuenta con un stock suficiente para satisfacer la demanda inicial, aunque no ha dado cifras concretas. Las primeras unidades podrían llegar a los compradores antes de finales de año, según las estimaciones de la propia compañía.

Características técnicas de las Steam Frame y juegos

El Steam Frame funciona con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y 16 GB de memoria LPDDR5X. Su principal argumento es el dongle inalámbrico de 6 GHz dedicado a la transmisión desde un PC, que ofrece una latencia prácticamente imperceptible según las primeras impresiones filtradas. También es compatible con Wi-Fi 7 para conexiones estándar. El visor puede funcionar de forma autónoma, ejecutando juegos de Steam a través de Proton y FEX, o conectado a un PC para jugar en streaming.

En cuanto al catálogo, la lista ‘Great on Frame’ ya supera los 130 títulos, entre los que se incluyen clásicos como Beat Saber, Job Simulator y Half-Life 2: VR Mod. Valve ha confirmado que el listado seguirá creciendo y que todos los juegos certificados funcionarán al menos a 72 fps. Además, la compra incluye Half-Life: Alyx en su versión nativa para ARM, aunque aquellos que ya posean el juego no recibirán una segunda copia para regalar.

Actualización SteamVR 2.17

La nueva versión de SteamVR, que ya está disponible para todos los usuarios, introduce un menú de acceso rápido estilo Steam Deck, con controles de volumen, brillo y estado de la batería. También mejora la gestión de overlays, añade soporte para logros y notas dentro de la realidad virtual, y optimiza el streaming en conexiones lentas. Para los desarrolladores, incluye mejoras en OpenXR y compatibilidad con aplicaciones de 32 bits.

Esta actualización es clave porque prepara el sistema para el lanzamiento del Steam Frame, que llegará con una experiencia de usuario más pulida. Según los responsables de Valve, el dongle inalámbrico será un componente fundamental, y ya hay competidores como Meta que han mostrado interés en implementar una solución similar.

Con todos estos datos sobre la mesa, la espera toca a su fin. El Steam Frame se convierte en la apuesta más ambiciosa de Valve en el sector de la realidad virtual desde el Index, y su lanzamiento marcará un antes y un después en la forma de jugar sin cables. Los interesados ya pueden registrarse en la página oficial para tener la oportunidad de adquirir una de las primeras unidades, aunque el precio elevado y el sistema de reserva limitada dejarán fuera a muchos usuarios. Queda por ver si la demanda superará a la oferta, pero una cosa es segura: el Steam Frame ya es una realidad.