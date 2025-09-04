Valve ha dado una nueva señal de vida en hardware con el registro de la marca «Steam Frame». El movimiento, tramitado en Estados Unidos, se ha inscrito en categorías que incluyen «consolas de videojuegos» y componentes informáticos, lo que ha encendido todas las teorías sobre el próximo paso de la compañía de Gabe Newell.

La novedad llega rodeada de incógnitas: en ausencia de ficha técnica o imágenes oficiales, el nombre apunta tanto a una posible consola de salón como a un dispositivo de realidad extendida (XR), e incluso a una etiqueta que unifique varios productos. En el código de SteamVR han aparecido menciones a «Frame Store» y contenidos «espaciales», pistas que muchos relacionan con un visor, aunque no hay confirmación definitiva.

¿Qué ha registrado exactamente Valve bajo la marca Steam Frame?

La solicitud de marca incluye consolas, accesorios y mandos, además de hardware y software orientado a reproducción, procesamiento y transmisión de audio y vídeo. También abarca apartados propios del ecosistema PC y SteamOS, como conectividad y periféricos, reforzando la idea de un producto que podría convivir con el catálogo actual de Steam.

Steam Frame: ¿Consola de sobremesa o visor XR? Señales en cada dirección

Entre las pistas públicas hay elementos que empujan en sentidos distintos. Fuentes centradas en realidad virtual han detectado referencias a tienda y funciones espaciales en SteamVR, coherentes con un visor, mientras que la clasificación como «consola de videojuegos» y el encaje natural en el salón sostienen la tesis de un equipo de sobremesa compacto.

Argumentos pro consola: categoría de «consolas», foco en accesorios de juego, posibilidad de formato small form factor para el salón.

Contexto: del tropiezo de Steam Machines al impulso de Steam Deck

Valve ya ha probado suerte en el salón. Las Steam Machines fueron un primer intento con resultados discretos, lastradas por la fragmentación de hardware y el estado del software en aquel momento. Años después llegó Steam Deck, que apostó por un diseño unificado y SteamOS + Proton, reduciendo drásticamente los problemas de compatibilidad y convirtiéndose en un caso de éxito que ha arrastrado al sector de los PCs portátiles para jugar.

Ese aprendizaje explica que la compañía experimente con múltiples prototipos antes de consolidar un producto. Es una práctica conocida en Valve y encaja con los rumores de que en paralelo se trabaja en Steam Deck 2, una sobremesa de nombre en clave «Fremont» y este posible «Steam Frame».

Hardware: lo que encaja con la estrategia de Valve

Sin especificaciones oficiales, lo prudente es señalar tendencias. Históricamente, Valve ha priorizado configuraciones de gama media con buena relación rendimiento/consumo y soporte amplio, algo que facilitaría costes contenidos y una experiencia consistente para el usuario.

También es razonable esperar continuidad con AMD en CPU y GPU, vista la colaboración previa. Aunque en el mercado ya conviven familias recientes como Zen y RDNA, nada indica que Valve vaya a perseguir lo más puntero a cualquier precio: el equilibrio suele pesar más que el tope de rendimiento.

¿Qué sabemos y qué sigue en el aire?

Con el registro sobre la mesa y algunas pistas en el software, lo confirmado cabe en pocas líneas; lo demás son hipótesis con mayor o menor fundamento. Para no mezclar deseos con datos, conviene separar ambos planos.

Confirmado: marca «Steam Frame» registrada en EE. UU.; categorías que incluyen consola, periféricos y hardware/software de medios; referencias a «Frame» dentro de SteamVR.

Calendario y anuncios: por ahora, paciencia

Algunos filtradores apuntan a anuncios cercanos, coincidiendo con citas del sector, pero no hay invitaciones ni teasers oficiales. A falta de comunicación de Valve, cualquier ventana temporal es pura especulación.

¿Y si «Steam Frame» fuese algo más amplio?

La hipótesis de una marca paraguas gana tracción porque encaja con la amplitud de categorías registradas. Bajo ese techo podrían convivir una consola de salón, un visor XR y periféricos (mandos, estaciones, adaptadores), e incluso un dispositivo orientado al juego en streaming heredero del planteamiento de Steam Link.

Hoy por hoy, el único hecho firme es el registro y las menciones técnicas asociadas. Todo lo demás se mueve entre posibilidades razonables y deseos de la comunidad. Si Valve repite su fórmula reciente, veremos una propuesta centrada en experiencia de uso, compatibilidad y precio competitivo, con decisiones de hardware acordes a esa filosofía.