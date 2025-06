Hace un tiempo escribimos un artículo en el que os hablábamos de cómo saber si un juego era compatible con las Steam Deck o no. En resumen, Valve les pone el sello de «Verificado» si funciona perfecto, «Jugable» si se puede jugar con pequeñas dificultades, «No compatible» si no es compatible y «Desconocido» si no se sabe. El problema es que estos sellos son cada vez menos fiables, y ProtonDB debe ser la referencia real.

La Steam Deck se presentó en 2021, y el PC de mano se puso a la venta en 2022. Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante un PC gaming de gama media de hace 3-4 años, teniendo en cuenta también que se mueve mejor en pantallas pequeñas. Puede con títulos de 2022, pero no con los más exigentes, o no con la mejor calidad. Valve quiere atraer a gente a su plataforma, y una buena puerta de entrada es la Steam Deck. Por ese motivo, da el sello de «Verificado» a todo lo que puede.

¿Ha relajado Valve su criterio?

Por la blogosfera gaming y canales de videojuegos está lleno de contenido de gente que se queja del sello de «Verificado». Creo que la primera vez que lo leí fue sobre God of War: Ragnarok, juego que Valve vendió como «Verificado» desde el día 1 pero el rendimiento no era todo lo bueno que podía ser. Por mi parte y hasta ahora, yo sólo había experimentado lo contrario, es decir, juegos marcados como jugables o no compatibles que sí he podido ejecutar.

Hasta ahora.

Recientemente descubrí Darksiders, lo que me recuerda un poco a God of War 2005-2013 y otro poco a Prototype. Me gustó y lo pillé baratito con una clave de liencia. Valve le ha dado el sello de verificado a la remasterización, y para nada lo es. Se me congeló una vez, me sacó un mensaje que no pude aceptar otra y en una tercera vez se vieron los colores tipo «carta de ajuste» de la televisión. Por si fuera poco, en los vídeos sólo se escuchan voces sin sonido de fondo, lo que es un claro fallo.

De hecho, es la primera vez que respondo «No» a cuando preguntan si la experiencia me ha parecido lo suficientemente buena como para tener el sello de «Verificado».

ProtonDB: información de usuarios de verdad

Como tengo un SSD externo con Windows para estos casos, pensé que en el peor de los casos podría jugar a ese título e el sistema de las ventanas. A una mala mala, en la PS3, pero ya «caribeño». Pero lo cierto es que, sonido aparte, he pasado mucho tiempo jugando sin ningún problema. Además, en ProtonDB dicen que funciona con Proton 9. Tras probar con esa versión de la capa de compatibilidad de Valve, creo que los problemas de sonido se han solucionado.

Pero si el usuario no puede poner y jugar, ese juego no debería estar «Verificado». Un juego con el sello es algo como Horizon Zero Dawn: si no se le toca el consumo de batería o TDP, funciona sin tocar absolutamente nada. De hecho, se le puede bajar a 6TDP si uno se conforma con unos 30fps. God of War (2018) también, aunque no se ve del todo bien porque los ajustes para la Steam Deck empiezan con el FSR activado, lo que es totalmente innecesario. De hecho, en ProtonDB también encontraremos los mejores ajustes para mejorar el rendimiento.

Uno «No compatible» es Guardianes de la Galaxia, que sí, que puede funcionar perfectamente, pero si se le sube la VRAM a 2GB. Si no, a veces cae a 1fps o incluso menos, con lo que ni se puede mover por la interfaz. Sería complicarlo más, pero yo prefiero que Valve añada otra categoría, como «Jugable subiendo la VRAM» a que lo dejen en «No compatible» los que se pueden jugar con algún retoque y «Verificado» los que presentan problemas con el audio o vídeo.

Pero es comprensible. Valve quiere atraer jugadores, y su Steam Deck les allana algo el camino. Quizá deberían plantearse que los que nos la quedamos sí sabemos retocar un poco, añadir más información y no repartir boletos de «Verificado» por que sí.