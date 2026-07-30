Steam Deck podría mejorar hasta un 31,8 % sus FPS mínimos gracias a nuevo parche en Linux

Steam Deck podría recibir próximamente una mejora de rendimiento muy interesante gracias a un nuevo parche para el controlador AMD P-State del kernel Linux. La propuesta introduce un sistema de optimización dinámica de la frecuencia de la CPU que mejora de forma notable los FPS mínimos, reduciendo los tirones durante las partidas sin incrementar de forma significativa el consumo energético.

Las primeras pruebas realizadas muestran una mejora de hasta un 31,8 % en los FPS mínimos (1% low) en determinados escenarios, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida. Eso sí, el parche todavía se encuentra en fase de revisión y aún no forma parte del kernel oficial.

Un parche para Linux mejora los FPS mínimos de Steam Deck

La propuesta ha sido desarrollada por David Vernet y modifica el funcionamiento del controlador AMD P-State mediante una nueva función denominada epp_boost. En lugar de mantener todos los núcleos de la CPU funcionando a un nivel de rendimiento elevado, el sistema detecta qué núcleo está soportando la carga principal del juego y aumenta temporalmente su prioridad de rendimiento cuando resulta necesario.

Este enfoque busca solucionar un problema habitual en muchos videojuegos. El hilo principal suele alternar entre breves periodos de trabajo intenso y pequeñas pausas mientras espera a la GPU o sincroniza procesos. Durante esas pausas, la CPU reduce su frecuencia y tarda unos instantes en volver a acelerarse, provocando picos en el tiempo de renderizado y pequeñas interrupciones perceptibles durante la partida.

En las pruebas realizadas con Civilization VI sobre Steam Deck, el parche consiguió aumentar los FPS mínimos en un 31,8 % y reducir el percentil 99 del tiempo de fotograma en torno a un 4 %. Es importante señalar que la mejora afecta principalmente a la estabilidad de la experiencia y no a la tasa media de imágenes por segundo, por lo que los juegos resultan más suaves incluso aunque el FPS medio apenas cambie.

Aunque Steam Deck ha servido como plataforma de pruebas, la mejora también podría beneficiar a otros equipos Linux con procesadores AMD compatibles con AMD P-State, incluidos varios PC de sobremesa y consolas portátiles. Antes de llegar a los usuarios, la propuesta deberá superar el proceso habitual de revisión del kernel Linux y ser aceptada por los mantenedores del controlador AMD.