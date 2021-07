Hace poco menos de 24 horas que Valve ha anunciado su Steam Deck. En un principio, se trata de una consola portátil con la que podemos acceder a nuestro catálogo de Steam, pero leyendo un poco más a fondo vemos que usa un sistema SteamOS especial que está basado en Arch Linux y KDE. Si leemos un poco más a fondo, tal y como explican en The Verge, llamar «consola» a este aparato es quedarse un poco cortos.

Sobre el papel, la Steam Deck es una consola portátil, sólo hay que echarle un vistazo para darse cuenta de ello. Pero lo que lleva en su interior es en realidad un PC, por lo que se le pueden instalar otros sistemas operativos y software. A falta de probar ese SteamOS especial y por lo que dice Valve, probablemente se le puedan instalar emuladores como RetroArch.

La Steam Deck es un PC portátil, dice Valve

El problema de Linux con los juegos es evidente, y más si no queremos tirar de WINE. En el mismo Steam, casi todos están disponibles para Windows, hay menos para macOS y muchos menos para Linux, por lo que la consola estaría un poco limitada (no estoy seguro de esto último). Y aquí estamos hablando de juegos, no de trabajar en un sistema operativo rápido y estable. Por lo tanto, mirar de reojo al sistema de Microsoft no parece un pecado muy grave.

La idea sería la siguiente: se instala Windows en la Steam Deck y se usa para el mismo Steam que ya se puede usar por defecto, pero también con los juegos de Xbox que Microsoft promete que también llevará al PC. Además, también se podrían instalar otros emuladores, aunque yo no aseguraría que los controles funcionaran de manera sencilla y no recomendaría ser un «early adopter» en este sentido.

La dejemos con SteamOS, Windows o cualquier otro sistema operativo, la Steam Deck es un PC portátil, y ahí se explica la duda del precio que un servidor tenía ayer. Por lo tanto, si eres un jugón, creo que te interesa.