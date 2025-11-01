Hasta esta década de los ’20 había dos maneras de jugar: en consola o en PC. Muchos prefieren el PC, pero las consolas son lo más sencillo. En 2021, Valve presentó la Steam Deck, una «consola portátil» que al final terminó siendo un PC con Linux con el que se puede jugar y también usar de equipo de escritorio. A la Deck le siguieron otras como las Legion Go o Rog Ally, y en el futuro se espera la llegada de Magnus.

¿Qué es Magnus? Bueno, actualmente un rumor, y no pasa de ahí. Esos rumores aseguran que no habrá más Xbox como consola, y que el futuro de los juegos por parte de Microsoft se quedará en el PC. Para entenderlo, lo mejor es pensar que Magnus será como la Steam Machine de Microsoft: ordenadores pensados para el salón, con un diseño de consola, pero con sistema operativo de ordenador para poder aprovecharlo todo todito todo.

Magnus, el rumoreado PC de salón de Microsoft

Microsoft cambió recientemente su estrategia en el sector de los videojuegos. Primero dio por finalizada la exclusividad de sus títulos, y todos llegarán también a PlayStation. En el futuro, parece que su plan es llegar a cuantos más dispositivos mejor. Entre medias hemos visto cómo se asociaban con ASUS para lanzar su ROG Xbox Ally, una consola de mano que pinta bien, sobre todo por su función a pantalla completa que pretende hacer la competencia al modo juego de SteamOS.

Lo siguiente será, según los rumores, no desarrollar ninguna Xbox más. Por lo menos no de la mano de Microsoft. La idea es crear ordenadores como las ROG Xbox Ally, pero de sobremesa. Más músculo y ya montados, listos para jugar. El primer Magnus llegaría ya en 2027 aproximadamente, y habría para todos los gustos y bolsillos. Los rumores hablan de acuerdos con diferentes marcas que lanzarían ese tipo de Steam Machines, pero que usarían el sistema operativo Windows.

Las dudas razonables de las Magnus

Aún falta mucho tiempo para comprobar si se cumplen los rumores, y de hacerlo habrá que ver cómo se llevan a cabo. Siendo una «consola», o más bien con esa filosofía, debe estar preparada para encender y usar. Eso parece claro. Lo que no está tan claro es que nivel de integración con Windows tendrá el sistema operativo. Una posibilidad es que sea una versión de Windows 11 más cercana al de escritorio de lo que lo está lo que usan las Xbox actuales (que también usan en parte Windows). La otra es que sea como SteamOS: se inicia en el modo a pantalla completa, de ahí se puede acceder al catálogo de juegos de Xbox, instalar otros lanzadores y jugar sin complicaciones, y también ir al menú de energía y cambiar a un escritorio completo.

El precio que se rumorea para este Magnus serían 1000$, pero también que habría diferentes modelos. Se podría pagar ese precio por un modelo medio o algo más y tener mejor tarjeta gráfica y otros componentes. Y sobre si serían modulares o no, no hay mucha información. Seguramente no, para no complicar las cosas.

Sony se quedaría sola

Si todo esto de Magnus se cumple, Sony se quedaría como la única compañía que vende consolas de sobremesa importantes como tal. ¿Cómo afrontaría ese futuro? No hay información ni rumores al respecto. Lo más probable es que siguiera con su estrategia: vender consolas y juegos, siguiendo con sus exclusivos, y además los de la competencia, lo que es un punto a su favor.

Lo que no está tan claro es que merezca la pena comprar unas consolas que cada vez son más caras sólo por unos pocos exclusivos, pero la Switch 2 parece tener la respuesta a esto.

Valve: ponte las pilas

Valve debería estar pendiente de estos rumores. Ya parece estar planteándose un segundo intento de las Steam Machines, pero si quiere dar un golpe de efecto similar al de la Steam Deck tienen que lanzarlas antes que Microsoft. Un PC con forma de consola que pueda ejecutar con fluidez juegos del momento de su lanzamiento y los futuros con gráficos al mínimo, pero por un precio más asequible.

Queda por ver cuándo vemos la primera consola de este tipo, pero parece claro que es algo que pasará tarde o temprano. La Steam Deck lo empezó todo, y seremos los usuarios los que sigamos ganando.