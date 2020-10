Lo sé. Google es dueño del mejor motor de búsqueda y por eso el 90% de los usuarios buscáis en él. Y no, aunque no es mi primer artículo recomendando alternativas, como el de DuckDuckGo, esto no es una cruzada contra ellos. En el post sobre el buscador del pato, aunque también se supone que es más privado, mi recomendación iba más enfocada al uso de sus !bangs. Y lo que os voy a recomendar hoy son dos buscadores alternativos, cada uno con sus beneficios y sin sacrificar nada en cuanto a los resultados. Esos buscadores son Startpage y Ecosia.

Vuelvo a ser consciente de que muchos ya estaréis pensando algo malo, y llego a entenderlo. Pero, ¿por qué usamos Google o Bing? En el caso del primero, porque es el que mejor resultados nos ofrece. En el caso del segundo, porque está integrado en algunos servicios (como el Siri de iOS) o porque se quiere evitar buscar en Google sin obtener unos resultados mucho menos precisos. Así que, si lo que nos interesa son los resultados de búsqueda, creo que las dos alternativas de las que os voy a hablar son mejores opciones.

Startpage: Google, pero privado

El primero es Startpage, al que podéis acceder desde este enlace. En un ejercicio de transparencia, nos explican cómo funcionan, en teoría:

Usan el motor de búsqueda de Google, por lo que los resultados son prácticamente los mismos. Si hacemos la prueba, podemos ver que a lo mejor aparecen diferentes y en diferente orden los vídeos, pero los resultados no varían demasiado. Si hay variaciones, en parte es por los artículos patrocinados, tal y como explicaremos más adelante.

Prometen no guardar, usar ni vender nuestros datos.

No usan rastreadores ni cookies, más allá de una que es para guardar los ajustes que le configuremos.

Resultados de búsqueda sin perfilación.

Vista anónima: esta es una opción que nos permite entrar a una web de manera anónima, por lo que no es necesario activar el modo incógnito. Aparece el texto «Vista anónima» a la derecha del titulo de cada artículo.

Si usamos la Vista anónima de Startpage, estaremos navegando usando su proxy, por lo que las páginas web verán su información, y no la nuestra. Así, no podrán ver nuestra IP ni información de nuestro equipo, no podrán crear un retrato robot a partir de nuestras preferencias de búsqueda y los rastreadores de redes sociales no sabrán qué visitamos. Por otra parte, no podremos iniciar sesión en ningún servicio y los avisos de cookies y demás aparecerán siempre, ya que no los habremos aceptado.

Startpage no es una ONG, sino una compañía que tiene que generar ingresos. Éstos los consiguen con su acuerdo con Google (Adwords) y los enlaces patrocinados que mencionábamos anteriormente, pero serán siempre anuncios generales y no basados en nuestras preferencias.

Por lo tanto y resumiendo, si te importa la privacidad pero quieres los resultados de Google, tu mejor opción es Startpage (o DuckDuckGo, pero por lo que explicaremos más adelante).

Ecosia

Del mismo modo que Startpage es una alternativa interesante porque ofrece los mismos resultados que Google y respeta nuestra privacidad, Ecosia es una buena alternativa, pero en este caso si eres usuario del Bing de Microsoft. Y es que, sencillamente, Ecosia es un buscador que usa el motor de Bing para ofrecer resultados, por lo que su uso será casi exacto. La principal diferencia ya no es por nosotros mismos, sino por el medio ambiente. Disponible desde este enlace, las búsquedas en Ecosia les hará ganar dinero, como cuando usamos cualquier otro buscador, pero la diferencia es que, en este caso, los beneficios serán donados para plantar árboles. Su objetivo es plantar un millón de árboles antes de 2025, para lo que donan el 80% de sus beneficios a organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en esto.

Si hacemos caso a la información que nos ofrece el icono del árbol que aparece arriba a la derecha, «plantaremos» un árbol cuando hagamos una media de 45 búsquedas. Así que, si te importa el medio ambiente, por lo menos de vez en cuando debes realizar una búsqueda en Ecosia.

!sp y !eco en DuckDuckGo

Puedo parecer pesado mencionando DuckDuckGo dos días seguidos, pero lo hago por un motivo: sus !bangs. Y es que, si configuramos DuckDuckGo por defecto, podremos buscar en Startpage y en Ecosia desde la barra de URL, sencillamente añadiendo los atajos !sp (StartPage) y !eco (ECOsia) delante de cada búsqueda. Sea lo que sea lo que hagáis, creo que si lo que os importan son los resultados, como mínimo deberíais hacer la prueba.