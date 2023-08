El terreno de las tablets con Linux es un poco… delicado. En parte, esto se lo tenemos que «agradecer» a PINE64 y al equipo de JingOS, quienes abandonaron a la PineTab original y a la JingPad poco después de venderlas como algo importante. En un nuevo intento por crear la tablet con Linux definitiva, Star Labs ha presentado esta semana a StarLite, un híbrido que nos recuerda un poco a la Surface de Microsoft.

Las Surface no son tablets, ni tampoco ordenadores portátiles. Están a medio camino. Usan un sistema operativo de escritorio en un dispositivo con pantalla táctil al que se le puede añadir un teclado, y eso es básicamente lo que ofrece la StarLite. Para poder mover con garantías un sistema de escritorio es necesario montar hardware solvente, y la nueva propuesta de Star Labs cuenta con 16GB de RAM y un procesador Intel Alder Lake N200 que prometen mover los diferentes sistemas operativos más que decentemente. Porque sí, hay más de una opción.

Especificaciones técnicas de la StarLite

Especificación Detalles Chasis Aluminio anodizado mate negro Pantalla 12.5″ con retroiluminación por LED IPS.

Resolucion de 2880×1920 con 276 ppi

16:10 Procesador Intel Alder Lake N200 quad-core 1.00GHz

Turbo Boost hasta 3.70GHz, con 6MB Smart Cache Almacenamiento 512GB SSD Gen3 PCIe, con opciones de 1 y 2TB Firmware Coreboot Funciones de seguridad Bloqueo por BIOS

Secure Boot

Measured Boot

Desactiado el motor de gestión de Intel Memoria 16GB 4800MHz LPDDR5 Gráfica Intel UHD Conectividad Micro HDMI

USB Type C 3.2 with Power Delivery 3.0

USB Type C 3.2 with Power Delivery 3.0

Micro SD Memory Card Reader

3.5mm Headphone Jack Teclado y panel táctil Teclao magético retroiluminado

Panel táctil para el control de cursor preciso y gestos multitáctiles WiFi Intel Wi-Fi 5 9560

802.11ac Wi-Fi; hasta 1.73 Gbps

802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 5.1 Cámara 2K en principal y secundaria Soporte para vídeo Admite simultáneamente la resolución nativa completa en la pantalla integrada y hasta dos pantallas con resolución 3840×2160 a 30Hz Audio Altavoces estéreo

micrófono digital dual Batería y energía Hasta 12 horas de autonomía

Batería de 38w/h de litio

Adaptador de 65w USB-C Dimensiones 28.33cm x 20.3cm x 0.89cm

Peso: 0.9kg Sistemas operativos Ubuntu 22.04 LTS

elementary OS 6.1

Linux Mint 21

Manjaro 21.3.7

MX Linux 21.1

Zorin OS 16.1

Windows 11 22H1 Precio Desde 720€, 502.15€ ahora mismo

El teclado va aparte y tiene un precio de 102€

La fecha de entrega se estima en de 8 a 9 semanas.

¿Merece la pena?

De la lista anterior hay mucho que destaca, pero quizá lo más importante es la cantidad de sistemas operativos en los que está disponible. Además de soportar Windows 11, también se puede comprar con Ubuntu, elementary OS, Linux Mint, Manjaro, MX Linux y Zorin OS, todos en sus últimas versiones o más nuevas si sale algo desde este momento hasta cuando se compre la tablet.

«¿Merece la pena?» es la pregunta del millón, y acertarla es poco menos que imposible. Pintaba bien la PineTab, sobre todo por su precio, pero ha sido abandonada; lo mismo se pudo decir de la JingPad, y esta con un sistema operativo propio que parecía perfecto y con un hardware más serio, pero ahora se recomienda a sus dueños instalar Ubuntu Touch (algo es algo…).

Así que no vamos a decir ni que sí ni que no. Sólo que lo que de verdad merece la pena es esperar a no sólo lo que digan las reviews (las de las PineTab y JingPad eran positivas), sino a que pase el tiempo y que se confirme que las sensaciones iniciales son reales. Los 500€ en promoción que cuesta la StarLite no serán tanto si al final ofrece una experiencia de usuario similar a la que ofrece la Surface, es decir, un portátil ligero con una pantalla táctil que, entre otras cosas, nos permite usar un Stylus.

En este punto tenemos que hacer mención al teclado. Que esté en español marca la diferencia con otras tablets que sólo ofrecen la opción del inglés. Así sí tendríamos un aparato completo que nos permitiría usarlo tanto para el ocio como para el trabajo.

¿La compraréis?

