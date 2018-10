Richard Stallman preparó recomendaciones para una comunicación benevolente en el proyecto GNU, las Pautas de Comunicaciones de GNU.

Los códigos de comportamiento que son populares en varias comunidades son en forma de reglas cuya violación implica un castigo.

A Richard Stallman no le gustaría imponer algún tipo de marco, por lo que, en lugar de dar una indicación clara de lo que es posible y lo que no, desarrolló recomendaciones generales que muestran que la comunidad prefiere un estilo de comunicación amigable.

Con la ayuda de estas recomendaciones, puede dejar inmediatamente claro en qué sentido debe ser el comportamiento y ayudar al participante a hacer que su comunicación sea más amigable, sin esperar a que aparezcan disputas o insultos graves sobre la base de los cuales se puede acusar al participante de infringir las reglas.

Richard Stallman espera que las recomendaciones, en lugar de los estrictos requisitos y restricciones, ayuden a que las discusiones sean más tranquilas y más atractivas para todos los participantes.

Al incluir a Stallman, las recomendaciones atraerán más mujeres a la comunidad, mientras que él está en contra de imponer ideas para lograr la “justicia social” en la comunidad.

Richard Stallman quiere llevar las cosas con calma

Las recomendaciones en sí mismas determinan la apertura del proyecto GNU a la participación de cualquier persona interesada en el desarrollo del proyecto, independientemente de su género, raza, religión, nivel cultural, puntos de vista políticos o cualquier otra característica demográfica.

El proyecto no da la bienvenida a una forma de comunicación hostil y grosera, pide tratar a los demás participantes con respeto, no criticar por nada, tolerar errores, no responder a ataques con agresión verbal y no plantear discusiones políticas.

Desencadenado por las discusiones sobre el Código de conducta en Linux y otros proyectos, el Proyecto GNU ahora recibe pautas para la comunicación.

Las regulaciones estrictas no deben hacerse explícitamente, decidió el fundador del proyecto Richard Stallman.

El proyecto GNU tendrá pautas para una comunicación amigable en el futuro.

Esto anuncia al líder del proyecto y fundador del movimiento de Software Libre Richard Stallman en la lista de correo del proyecto.

“En nombre del Proyecto GNU, pido a todos los contribuyentes de GNU que hagan todo lo posible para seguir estas pautas en las discusiones del Proyecto GNU”, escribe Stallman.

Las nuevas directrices podrán contener una respuesta directa a las discusiones en torno a la introducción del Código de Conducta, en el núcleo de Linux, incluso si Stallman se refiere sólo de manera indirecta.

De acuerdo con Stallman, esto también ha dado lugar a una discusión entre los mantenedores de GNU, en el que algunos llamaron para la adopción de un código de conducta-, otros amenazaron con renunciar, un código de conducta debe ser introducido en el proyecto GNU.

El proyecto GNU recibe pautas para una buena comunicación

Después de consultar con muchos participantes se crearon las nuevas pautas, que enumeraron bastante ampliamente, qué comportamiento era apropiado para la discusión en las listas de correo y qué partes deberían prestar atención a los mejores.

La diferencia con un código de conducta es el enfoque básico para crear un entorno en el que todos los participantes se sientan cómodos y quieran contribuir a un proyecto.

Por ejemplo, un Código de conducta contiene reglas claras con las penas correspondientes por infracciones y, por lo tanto, es una forma bastante torpe de enseñar a las personas a comportarse de manera diferente.

Además, estos tipos de reglas no conducen a un comportamiento positivo, que va más allá de las reglas establecidas. Sin embargo, las directrices de comunicación del proyecto GNU deberían poder lograr exactamente lo último, es decir, hacer que las personas se relacionen entre sí de manera más amigable.

Esto se lograría a través de un tipo de proceso de aprendizaje en el que los participantes se guiaran por las nuevas pautas.

Stallman escribe que espera que las pautas conduzcan a discusiones más tranquilas en el proyecto, que los nuevos contribuyentes se sientan más bienvenidos y que las discusiones sean más efectivas.