Stage 9: un universo Star Trek libre hecho por aficionados

Seguramente hayas escuchado hablar de Stage 9, un proyecto creado por fans y libre en el que se pretende recrear el universo tanto por dentro como por fuera de todo lo que nos encanta de la saga Star Trek mediante el uso del motor gráfico Unreal Engine 4. Por tanto, vuelve a configurar tus phasers y a divertirte adentrándote en el universo de Enterprise-D de Star Trek explorandola gracias a la potencia gráfica de este motor que hemos citado.

Algunos rumores han despertado el interés por Star Trek en la red, como la noticia sobre un posible regreso de Sir Patrick Stewart como Jean-Luc Picard en una nueva serie. Y si quieres quitarte el gusanillo o la nostálgia que sientes, te recomiendo Stage 9 que te permitirá explorar la nave Enterprise-D de Star Trek The Next Generation (TNG). Con Unreal Engine 4, todos los que trabajan en este proyecto pretenden recrear la totalidad de la nave y también el exterior.

Ya sé que éste no es el único proyecto basado en Unreal Engine 4 para Linux, pero si quieres un dato curioso te diré que parece ser que la versión para Linux de Stage 9 tiene más popularidad y usuarios que la de MacOS, algo que no es muy común, pero que me parece una buena noticia. Así que te animo para que tú seas otro de los usuarios que ya está disfrutando de este universo de sci-fi del que ya disfrutan muchos en sus distros GNU/Linux.

Para más información puedes dirigirte a la web oficial del proyecto, para encontrar toda la información extra que necesitas para iniciarte. Y si quieres intalarlo en tu distro Linux, puedes hacerlo de forma fácil descargándote de aquí el paquete con la versión para Linux. Una vez descargada, solo debes desempaquetar el fichero y luego buscar un script de instalación que deberás ejecutar y que se llama Stage9Linux.sh, al ejecutarlo el resto se hará automáticamente.