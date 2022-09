Stadia echa el cierre. ¿Qué ha pasado, Google?

Hace ahora unos tres años, mi compañero Isaac escribió un archivo que titulaba «Google Stadia arrasa; Microsoft, Sony y Nintendo no tienen nada que hacer…». Y la verdad, no es que fuera un titular desacertado. Era lo que parecía que iba a pasar. Alphabet prometía que se podría jugar a buenos títulos con sólo un mando y un navegador web, pero la última noticia deja claro que ha sido un caso de «todo eran risas, hasta que…: Google ha anunciado el cierre de Stadia.

Google devolverá el dinero a los que compraron el Stadia Controller

La compañía asegura también que devolverán el dinero a los que compraron hardware de Stadia, como el Stadia Controller, y las devoluciones se harán a través de la Google Store y transacciones de juegos, la que no es la mejor de las maneras, pues obliga a gastar el dinero en algo de Google y no es una devolución «real». En cuanto a los que tenían una suscripción a Stadia Pro, sencillamente no se les cobrará.

La compañía dice que no ha conseguido los resultados que esperaba. De sus palabras se puede entender que los Microsoft, Sony y Nintendo a los que se hacía referencia hace tres años han mantenido su posición, mientras que lo de Stadia fue un espejismo.

Stadia cerrará sus servidores el próximo 18 de enero, momento en el que se unirá a la larga lista de los proyectos que ha cerrado Google tras comprobar que no tenían tan buena pinta como parecían tener en un principio.