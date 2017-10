Stable Orbit: videojuego de simulación para construir una estación espacial

En la tienda de Valve, Steam, podemos encontrar este otro título llamado Stable Orbit. Este videojuego tiene soporte para Linux y las críticas en su mayoría son muy positivas, con pocas críticas negativas. Parece que es un simulador bastante bueno y para los amantes del espacio y la ingeniería aeroespacial será una buena pieza para tener entre sus videojuegos de cabecera. Los gráficos son más que decentes y con él podremos construir nuestra propia estación espacial en órbita. En cambio parece que no tiene de tutoriales y eso dificulta el aprendizaje de la gente.

La descripción del videojuego lo dice todo, ya que dice que es un simulador en el que podemos diseñar, construir y controlar nuestra propia estación espacial. Todo el mando y el control de la misión espacial recaerá en tus manos, por tanto deberás planificar de forma meticulosa el proyecto y supervisarlo para que todo salga bien y mantener a la tripulación a salvo de males. Los recursos no serán infinitos ni mucho menos, sino que tendremos que gestionar bien los escasos recursos disponibles para que la estación y los astronautas sobrevivan a desastres y continúen con sus proyectos de investigación.

Stable Orbit sienta su historia en el año 2034, cuando se ha establecido una coalición del espacio en la que colaboran todas las naciones. La colaboración o tiene precedentes en la humanidad para conquistar el espacio, ya que el espacio es un lugar peligroso. Los tripulantes de la estación espacial que has creado pueden sufrir numerosos incidentes, como las asfixia por falta de oxígeno, sobredosis de radiación solar, etc., si no cuidamos y gestionamos bien las reservas de oxígeno o las delgadas paredes de los módulos espaciales…

A diferencia de muchos simuladores que usan una visión desde arriba donde podemos ver cómo construimos todo desde una perspectiva superior, en Stable Orbit han preferido aportar mayor realismo con una visión que podremos modificar y tener una vista del planeta Tierra y de nuestro satélite artificial desde donde podemos controlarlo todo. Además, parece que sus desarrolladores planean implementar más mejoras y contenido nuevo.