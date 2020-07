SR Linux, el nuevo sistema operativo de red de Nokia para enrutadores

Nokia dio a conocer hace poco la introducción de un nuevo sistema operativo de red llamado «Service Router Linux» (SR Linux), el cual describe como un sistema centrado en el uso de centros de datos y entornos de nube en la infraestructura de red.

SR Linux se considera un componente clave de las soluciones de Nokia Data Center Fabric y se instalará en los enrutadores Nokia 7250 IXR y 7220 IXR. La solución basada en SR Linux ya se está probando en el nuevo centro de datos danés de Apple.

Sobre SR Linux

A diferencia de otros sistemas operativos para equipos de red basados ​​en el kernel de Linux, SR Linux conserva la capacidad de acceder al entorno Linux subyacente, que no está oculto detrás de las API e interfaces especializadas.

Los usuarios tienen acceso al kernel de Linux no modificado y a las aplicaciones básicas del sistema (bash, cron, Python, etc.), y las aplicaciones específicas se crean utilizando NetOps Toolkit, que no está vinculado a ciertos lenguajes de programación.

Las aplicaciones basadas en NetOps Toolkit, como las implementaciones de protocolos de enrutamiento, obtienen acceso a varias API de red, pero funcionan como componentes independientes.

Este enfoque permite administrar aplicaciones por separado del sistema operativo, por ejemplo, puede actualizar la aplicación sin hacer cambios en el sistema o actualizar el sistema operativo sin reconstruir las aplicaciones.

Además de las aplicaciones estándar, como la implementación de protocolos de enrutamiento, está permitido ejecutar programas arbitrarios de terceros fabricantes.

El uso del kernel de Linux no modificado simplifica enormemente el mantenimiento de parches con la eliminación de vulnerabilidades y la creación de complementos. La capacidad declarada para acceder a utilidades, parches y paquetes de Linux, así como el soporte para el lanzamiento en contenedores aislados. Soporte para definir puntos de interrupción para revertir cambios en caso de problemas.

La administración se puede hacer a través de gNMI (interfaz de administración de red gRPC), interfaz de línea de comando, complementos de Python y API JSON-RPC.

Para acceder a la funcionalidad de los servicios que se ejecutan en el sistema, se propone utilizar gRPC y Protocol Buffers.

Las aplicaciones SR Linux pueden intercambiar datos de estado utilizando la arquitectura de publicación/suscripción (pub / sub), que también utiliza gRPC y Protocol Buffers, y utiliza IDB (Nokia Impart Database) como mecanismo de entrega garantizado.

Para estructurar la información sobre el estado y la configuración de la aplicación utilizada, se utilizan modelos de datos YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020 ).

Las implementaciones de protocolo de red, incluido el Protocolo multiprotocolo de puerta de enlace fronteriza (MP-BGP), Ethernet VPN (EVPN) y LAN virtual extensible (VXLAN), se basan en la probada pila de protocolos SR OS (Sistema operativo Nokia Service Router), ya implementada en más de un millón de enrutadores Nokia Para hacer un resumen de los componentes de hardware, se utiliza la capa Nokia XDP (ruta de datos extensible).

Para automatizar las operaciones de creación, implementación, configuración de la infraestructura de red del centro de datos, recopilación y análisis de telemetría, se ofrece Nokia Fabric Services Platform (FSP).

FSP también proporciona herramientas de simulación de redes de software para simplificar la planificación, diseño, prueba y depuración de redes en centros de datos. Los componentes de red se simulan mediante el aislamiento de contenedores basado en la plataforma Kubernetes, que le permite ejecutar instancias individuales de SR Linux en sus entornos aislados.

En esencia, FSP permite crear mediante programación una copia virtual de una red real y usar el mismo software (SR Linux en contenedores) que se usa en enrutadores y conmutadores reales en esta red simulada. Además, la red real y simulada utiliza la misma configuración, lo que le permite utilizar una red simulada por software como primer enlace para realizar y probar cambios.

Basado en un entorno simulado, FSP puede generar toda la información necesaria para implementar una red real.

Si quieres conocer mas al respecto, puedes consultar el comunicado oficial de Nokia dirigiéndote al siguiente enlace.