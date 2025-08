Perdón por la captura. Es de Windows, pero explicaré el motivo más adelante. La noticia es que Spotube se prepara para volver, y lo hará de manera totalmente legal. No es que antes no lo fuera, pero a Spotify no le hacía ninguna gracia que usaran su API de esta manera y tomó medidas. Como resultado, el desarrollador de Spotube tuvo que hacer cambios drásticos en su aplicación, lo que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas.

Hasta que Spotify contactara con el desarrollador de Spotube, la aplicación funcionaba de esta manera: nos identificábamos con una cuenta de Spotify, pero las reproducciones y descargas las hacía de YouTube. Una genial idea que permitía tener nuestra biblioteca bien organizada, disponible en cualquier aparato, y reproducir la música sin anuncios ni nada parecido. Eso es lo que no le gustó a Spotify, quien le prohibió el uso de su API. En otros casos, como el complemento para Kodi, no hay problema, ya que requieren cuenta de pago para funcionar.

El próximo Spotube confiará en MusicBrainz

Lo que antes hacía con la API de Spotify ahora tiene que hacerlo con MusicBrainz y ListenBrainz por defecto. Aunque se puede modificar y cada uno usar un servicio de su gusto. Esto será así desde la v5, actualmente en fase beta o Nightly. El problema es que no es lo mismo.

Para poder escribir este artículo, yo he tenido que usar la versión para Windows en una máquina virtual. El paquete que hay en AUR me da error de instalación, y lo mismo para el paquete DEB para Debian/Ubuntu. De ahí la captura de cabecera. Perdón otra vez si he provocado algún microinfarto.

La API de Spotify funcionaba mucho mejor. Recuerdo buscar un disco en YouTube Music y que me ofreciera uno con canciones recortadas, vídeos musicales y sonidos que no estaban en el disco oficial. Cuando buscaba lo mismo en Spotube, lo que encontraba era el disco perfecto, con sólo canciones. Además, sólo mostraba un resultado.

Problemas actuales

En la versión Nightly de Spotube v5, quería buscar un disco de Megadeth y me han aparecido un montón de versiones de Peace Sells, todas ellas mal ordenadas. Así que mucho tienen que cambiar las cosas para que esta versión le haga sombra a la anterior.

Lo bueno es que, si se soluciona esto o lo mejoran de alguna manera, ya nadie podrá limitar su funcionamiento. O bueno, Google podría, pero es difícil, y más existiendo la versión nocookie.

Hay más información en su página web oficial.