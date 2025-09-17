Spotify ha movido ficha y quitado la limitación que más frustraba a los usuarios del plan con anuncios: a partir de ahora, también en la modalidad gratuita se puede elegir la canción que se quiere escuchar sin pasar por el modo mezcla obligatorio en móvil. En el sector se comenta que la presión de alternativas como YouTube Music ha empujado este giro, aunque la compañía lo enmarca en una mejora de experiencia.

El cambio se está desplegando a escala global y llegará de forma gradual a todas las cuentas; bastará con tener la app actualizada para que aparezca. Es una modificación sencilla en apariencia, pero que transforma la manera de usar la plataforma para quienes no pagan, reduciendo fricciones muy conocidas.

Qué cambia exactamente en Spotify

Hasta ahora, en muchos álbumes y listas el plan gratuito obligaba a escuchar en aleatorio y solo permitía un puñado de saltos por hora (seis). Quien buscaba un tema concreto debía esperar a que la reproducción mezclada lo alcanzara o suscribirse a Premium.

Con la nueva versión, los usuarios sin suscripción pueden buscar, seleccionar y reproducir canciones o pódcast específicos directamente desde el buscador, un álbum, una lista o un enlace compartido. Este control a la carta funciona durante un tiempo diario de escucha bajo demanda asignado a cada cuenta.

Elección a la carta: reproduce la pista concreta que te interesa al instante.

que te interesa al instante. Búsqueda con reproducción inmediata: encuentras un tema y suena sin rodeos.

y suena sin rodeos. Compartir y escuchar al momento: abres un enlace de un amigo o de redes y arranca la canción.

de un amigo o de redes y arranca la canción. Más personalización de playlists: selección editorial afinada, recomendaciones automáticas al crear listas y opción de diseñar portadas propias en la app.

al crear listas y opción de diseñar portadas propias en la app. Letras en tiempo real deslizando hacia arriba durante la reproducción.

deslizando hacia arriba durante la reproducción. Herramientas de descubrimiento activas para todos: daylist, Descubrimiento Semanal o Radar de Novedades.

Límites y diferencias que siguen vigentes

La versión gratuita continúa financiándose con publicidad: se mantienen los anuncios y el cupo de seis saltos por hora cuando se consume el tiempo de escucha bajo demanda. Al agotarse ese cupo diario, la app regresa a la reproducción mezclada con las restricciones habituales del plan con anuncios.

En paralelo, Spotify Premium conserva ventajas clave: control total de la reproducción y de los saltos sin límite, descarga para escuchar sin conexión, mayor calidad de audio (incluido el formato sin pérdidas recientemente lanzado) y listas avanzadas generadas con inteligencia artificial, entre otras funciones.

Por qué Spotify retira la restricción

No se trata de un gesto altruista: la compañía busca que los usuarios gratuitos pasen más tiempo en la app para impulsar los ingresos publicitarios. Hoy la publicidad ronda el 11% de la facturación y el objetivo declarado es acercarse al 20%: con 696 millones de usuarios activos mensuales y 433 millones en el plan sin pago, ampliar el control en la escucha puede traducirse en más impresiones de anuncios.

La medida, además, reduce la fuga a competidores cuando alguien quiere oír una canción concreta y facilita la escucha de enlaces compartidos en redes y mensajería: lo que antes era un callejón sin salida para el plan gratis ahora se reproduce al momento.

Como recordó un portavoz de la empresa, solo quienes pagan tienen control absoluto de reproducción y saltos. En el plan gratuito, la escucha a la carta está acotada por un tiempo diario; una vez consumido, se vuelve a las limitaciones de siempre con tope de seis saltos por hora.

Disponibilidad y activación

El despliegue abarca todos los mercados en los que opera la plataforma y llegará de forma escalonada a las cuentas y dispositivos compatibles. Para probarlo, asegúrate de actualizar Spotify a la última versión y revisa que la función esté activa en tu perfil.

Con la supresión del modo mezcla obligatorio en el plan con anuncios, los oyentes ganan control sin pagar y la empresa preserva incentivos para Premium al mantener anuncios, límites diarios y ventajas exclusivas como el audio sin pérdidas o las descargas.

Preguntas frecuentes