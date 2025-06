Para escuchar música, yo soy una rareza entre los usuarios de Linux y, por motivos que no voy a explicar aquí, me decanto por Apple Music. Como alternativa, en mi portátil uso VacuumTube, que no sólo permite visualizar vídeos, sino que también podemos usarlo para escuchar música de YouTube sin anuncios. Antes tenía en la recámara Spotube, pero recientemente me falló algo, no recuerdo el qué, y desinstalé la aplicación. Ahora ya tenemos más noticias de qué podría estar pasando.

Spotube es una aplicación que, hasta ahora, usaba la API de Spotify para hacer de puente entre el servicio de música en streming y YouTube. Básicamente, se conectaba a nuestra cuenta de Spotify — se podía usar sin cuenta — y podíamos añadir música a la biblioteca, etc, pero el audio lo obtenia de YouTube. Una especie de magia que permitía escuchar música gratis y tener nuestra biblioteca bien ordenada. Pues bien, Spotify ya no lo va a permitir.

Spotify contacta a Spotube para que cese su actividad

Cuando desinstalé Spotube, probablemente fuera porque no me funcionaba bien, y no he vuelto a saber de esa app hasta hoy. Curiosamente, ha sido al querer poner el ejemplo sobre la compilación de una aplicación en el artículo sobre el sentido de los juegos para Linux: el ejemplo que quería poner era el de Spotube, pero al entrar a su página de GitHub me he encontrado con un texto cuyo titular reza «Spotube ha sido baneado de usar la API de Spotify«.

En el texto se explica que «El desarrollador de Spotube ha recibido una carta de cese y desistimiento por parte de Spotify USA Inc. y Spotify AB, en la que se plantea una amenaza legal relacionada con la distribución y desarrollo de cualquier aplicación que utilice la API de datos de Spotify junto con contenido de YouTube® para permitir la reproducción de música sin anuncios. La carta sostiene que este uso específico de las APIs de Spotify™ viola los acuerdos de Spotify™ y que además podría infringir los derechos de los titulares de derechos musicales«.

Como consecuencia, se ha puesto fin al desarrollo de Spotube, así como a la asistencia para que se pueda seguir usando la app.

De momento…

¿Qué pasará ahora?

Legalmente, KRTirtho no tiene nada que hacer. Las API tienen unos términos de uso, y no respetarlos lleva a estas cosas. De seguir con el desarrollo, podría acabar teniendo que pagar una cuantiosa multa o algo peor. Pero ya hay un plan.

El desarrollador deja claro que su aplicación sólo está baneada de usar la API de Spotify o asistir a otros a que lo hagan. La aplicación será reescrita para cumplir con la ley, lo que hará que funcione de manera muy diferente a la actual.

Desde mi punto de vista, Spotube perderá su principal atractivo, que era el de usar una cuenta de Spotify y poder tener la biblioteca bien ordenada. Yo, que no descarto suscribirme al servicio en el futuro, solía añadir las novedades a mi biblioteca de Spotify desde Spotube, y eso es algo que ya no podré hacer. Por otra parte, y aunque no lo ha explicado, estoy casi convencido de que el futuro Spotube pasará a usar Invidious, lo que no siempre funciona tan bien.

Para no perder tanto, es posible que también cree un sistema para que podamos tener nuestra biblioteca bien ordenada, pero eso es algo que a mí no me da ninguna tranquilidad, porque he usado sistemas similares en otros servicios, como Piped, y dejan mucho que desear. Pero le daremos un voto de confianza.

Alternativas

Lo cierto es que hay pocas que funcionen tan bien como lo hacía Spotube. La alternativa que recomendaría yo es usar YouTube Music en su versión gratuita para ordenar la biblioteca, y al darle a reproducir — importante que empiece a reproducir — a un disco o lista de reproducción, en la URL ponerle un guión entre a T y la U (yout-ube). Probadlo y veréis. Todo lo demás puede caer antes o después.