Si eres de los que pasan horas picando código o gestionando servidores y no quieres salir de la terminal para poner un poco de música, spotatui es exactamente lo que estabas buscando. Se trata de un fork mantenido por la comunidad del antiguo spotify-tui que no solo revive el proyecto, sino que lo lleva a otro nivel, ofreciendo una experiencia fluida, rápida y, sobre todo, extremadamente ligera comparada con los pesados clientes modernos, similar a lo que ofrece cmus como reproductor ligero.

Lo más flipante de esta herramienta es que no se queda solo en Spotify. Aunque nació como un cliente para el gigante sueco, ha evolucionado hasta convertirse en un reproductor multimedia general. Esto significa que puedes saltar de tu biblioteca de Spotify a tus archivos locales o a una radio online con un simple toque de teclado, todo mientras mantienes el consumo de memoria RAM en unos sorprendentes 78 MB, dejando que tu ordenador respire tranquilo.

Fuentes de audio de spotatui y versatilidad

Una de las grandes ventajas es que Spotify es opcional. Al arrancar el programa por primera vez, puedes decidir si quieres vincular tu cuenta o usar fuentes gratuitas. Para quienes no tienen suscripción Premium, spotatui ofrece alternativas geniales como la reproducción de archivos locales (soporta FLAC, MP3, OGG y WAV), la conexión a servidores compatibles con Subsonic o Navidrome, y la escucha de miles de emisoras a través de Internet Radio.

Además, incluye una integración con YouTube que permite buscar y reproducir audio de forma anónima, sin necesidad de API keys ni cuentas de Google. Solo necesitas tener instalado yt-dlp en tu sistema para que todo funcione como la seda, una funcionalidad que también puedes encontrar en youtube-tui para disfrutar de YouTube. Para cambiar entre estas fuentes, basta con pulsar la tecla d, lo que reconfigura instantáneamente la búsqueda y la barra lateral según el origen seleccionado.

Streaming nativo y control total

Para los usuarios de Spotify Premium, la joya de la corona es el streaming nativo. Ya no hace falta tener la aplicación oficial abierta ni instalar spotifyd en segundo plano. Spotatui actúa como su propio dispositivo Spotify Connect, gestionando el audio directamente a través de un fork mantenido de librespot. Esto soluciona problemas comunes de conexión y permite que el programa sea totalmente autónomo.

El control de la música es total y se basa en el teclado. Puedes gestionar la cola de reproducción pulsando la tecla z sobre cualquier pista, creando una lista temporal que cruza diferentes fuentes; por ejemplo, puedes poner una canción de YouTube seguida de una de Spotify. Además, cuenta con letras sincronizadas línea a línea y un visualizador de audio FFT en tiempo real que reacciona a cualquier sonido del sistema, aunque en macOS requiere la instalación de un dispositivo virtual como BlackHole.

Inteligencia Artificial y Extensibilidad

Spotatui no se queda atrás en tendencias y ha integrado funciones de IA DJ. A través de la bandera --features ai-dj , puedes chatear con un asistente que conoce tu historial y te recomienda música, coordinando la cola de reproducción según el «vibe» que busques. También es compatible con el protocolo MCP, permitiendo que agentes de IA como Claude Code o Gemini CLI actúen como tus propios DJs personales.

Si eres desarrollador, el sistema de plugins en Lua te permite hacer prácticamente lo que quieras. Puedes crear pantallas personalizadas con portadas de álbumes, añadir nuevos comandos, modificar los atajos de teclado o incluso crear pop-ups informativos. La API de scripting es muy robusta y permite reaccionar a eventos de reproducción o realizar peticiones HTTP asíncronas para enriquecer la interfaz.

Instalación y Personalización de spotatui

Para ponerlo en marcha, lo más sencillo es usar cargo install --locked spotatui si ya tienes Rust instalado, aunque también hay binarios precompilados disponibles en GitHub para Windows, Linux y macOS. En Linux, se recomienda instalar las librerías de desarrollo de PipeWire para que el visualizador de audio funcione correctamente desde el primer momento.

En cuanto a la estética, spotatui es un paraíso para los amantes de la personalización. Desde el menú de ajustes (Alt-,) o el archivo config.yml , puedes cambiar temas, iconos y la posición de la barra lateral. Existe incluso un preset de tema ANSI que se adapta automáticamente a los colores de tu terminal si usas herramientas como pywal, evitando que tengas que configurar los colores a mano cada vez que cambies el fondo de tu consola.

Extras y Comunidad

El programa incluye detalles muy cuidados, como la capacidad de generar un recuento HTML de tu historial de escucha o la integración con Discord RPC para que tus amigos vean qué estás escuchando. Además, existe la posibilidad de añadir un widget en tu perfil de GitHub que muestra en tiempo real la canción actual, la portada y una barra de progreso animada.

Dado que es un proyecto mantenido principalmente por un solo desarrollador, la comunidad es fundamental. Se pueden reportar errores en GitHub o proponer nuevas funciones en el Roadmap, donde el objetivo final es implementar prácticamente cada función existente en el cliente oficial de Spotify, pero manteniendo la esencia de la simplicidad y la eficiencia del entorno de comandos.

Esta herramienta transforma la consola en un centro multimedia completo donde la eficiencia de Rust y la flexibilidad de Lua se unen para eliminar la dependencia de interfaces pesadas. Al integrar múltiples fuentes de audio, capacidades de IA y una personalización profunda, logra que la gestión de la música sea una tarea ligera y productiva sin sacrificar ninguna funcionalidad moderna.