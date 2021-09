Hace un tiempo me dio por probar un emulador de PS3 en mi portátil. Y bueno, sólo diré que no funcionaba tan bien como PPSSPP porque mi hardware no era el mejor (no recuerdo qué portátil usé). Para los usuarios que tengan un equipo más potente y usen Linux, hace unos días que se ha presentado Spine, un emulador de PS4 que llevaba desarrollándose en secreto desde hace aproximadamente dos años.

Tal y como leemos en Tom’s Hardware, ahora mismo Spine está dando sus primeros pasos, o mejor dicho, se acaba de lanzar la primera demo, disponible en este enlace, donde también hay información sobre cómo instalarla. Si estáis pensando que se podrá ejecutar cualquier juego de PS4, lamento deciros que no es así, que la lista actual es algo corta, pero se irá ampliando con el paso del tiempo.

Spine ya nos permite jugar a títulos de PS4 en Linux, pero no a todos

A lo que podemos jugar en Spine ahora mismo son juegos en 2D que ya están disponibles para PC, por lo que, de momento, hay que olvidarse de jugar al God of War, por ejemplo. Y los juegos en 2D tampoco funcionan perfectamente, como podéis ver en el Sonic naranja que, sinceramente, en un principio había pensado que era Knuckles.

Otra cosa a tener en cuenta es que Spine aun no tiene interfaz gráfica. Y lo peor es que hay que buscar el firmware para que funcione, lo mismo que los juegos (Roms), pero esto es así en casi cualquier emulador del mundo.

En mi opinión, teniendo en cuenta los colores y la falta de interfaz gráfica, creo que deberían haber esperado unos meses más para presentar a Spine, pero la noticia ya ha tenido lugar y ya nadie les quitará el puesto del primer emulador de PS4 para Linux. Ahora falta que lo pulan un poco y, por parte del que quiera usarlo, tener un equipo con una potencia por encima de la media.