SparkyOS acaba de dar el salto como una variante de SparkyLinux centrada en llevarse el sistema operativo en el bolsillo. La propuesta no pasa por instalar Linux al uso, sino por escribir una imagen IMG preparada en una memoria USB y arrancar desde ahí cualquier ordenador compatible. La idea encaja con quienes quieren probar un escritorio Linux sin tocar el disco interno y con quienes necesitan un entorno de trabajo que viaje de un equipo a otro.

El proyecto se presenta como un sistema portable y de actualización continua, con la primera entrega etiquetada como 2026.10. Su primera imagen se basa en Arch Linux, aunque el texto de presentación lo describe como derivado de varias distribuciones y conviene no liarse: SparkyLinux mantiene su base Debian y SparkyOS llega como un sabor aparte que, en esta primera versión, mira hacia el modelo rolling de Arch. El escritorio elegido es Xfce, una opción ligera que cuadra con el uso desde USB, y el núcleo incluido es Linux 7.2.11.

Cómo funciona SparkyOS y qué necesita el equipo

El procedimiento no exige reparticionar el disco ni completar una instalación convencional: basta con copiar el contenido de la imagen IMG al medio extraíble y seleccionar ese USB como dispositivo de arranque. Una vez dentro, el sistema puede actualizarse, recibir nuevas versiones del kernel, instalar aplicaciones y guardar datos y trabajo en la propia memoria, de forma parecida a como se usaría un HDD o un SSD. Para ello se pide un USB de al menos 16 GB y un ordenador x86_64 con UEFI.

En el arranque inicial aparecen unas credenciales sencillas: usuario sparky, contraseña sparky y acceso a root mediante sudo. La primera imagen está pensada para equipos UEFI, así que no cubre todavía el arranque BIOS en esta tanda Arch. El proyecto también deja claro que se puede usar cualquier máquina compatible que se tenga a mano, sin depender de un único ordenador, y recuerda revisar las páginas de ayuda antes de preparar el USB.

Base Arch, Xfce y acceso a AUR

La versión inicial combina Arch Linux rolling, AUR y Yay con el entorno Xfce. Esa mezcla busca un equilibrio entre actualizaciones frecuentes y un consumo contenido, algo que tiene sentido cuando el sistema va a funcionar desde una unidad externa. El kernel 7.2.11 forma parte de esta primera imagen, y el hecho de poder actualizarlo como el resto del sistema refuerza la idea de un entorno portable que no se queda congelado.

SparkyOS no sale solo: forma parte de la familia SparkyLinux, conocida por su base Debian. La nueva variante se separa de esa base en su primera imagen para apoyarse en Arch, pero la relación con el proyecto original se mantiene. De ahí que se hable de un sabor distinto y no de una simple versión de SparkyLinux. Para quien ya conoce el ecosistema, el cambio de base es el detalle que más puede condicionar la experiencia.

Lo que queda por llegar

El equipo tiene una lista de tareas pendientes que conviene tener presente. Faltan imágenes Arch compatibles con BIOS, Debian para BIOS y Debian para UEFI, además de una opción de cifrado que se aplique a todas ellas. Eso significa que la primera entrega no agota el plan previsto: está enfocada en UEFI y en la base Arch, mientras el resto de combinaciones queda para más adelante. Quien necesite cifrado o un arranque BIOS tendrá que esperar a que esas piezas estén disponibles.

La propuesta de SparkyOS es fácil de resumir: un Linux que se lleva en el bolsillo y se arranca desde USB, con actualizaciones, aplicaciones y archivos guardados en el propio medio. La primera imagen apuesta por Arch, Xfce y el kernel 7.2.11, pide 16 GB o más y se mueve en equipos x86_64 UEFI. A cambio, todavía quedan pendientes las variantes BIOS, las imágenes Debian y el cifrado, así que la versión 2026.10 es solo el primer paso de un plan más amplio.