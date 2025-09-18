La edición semi-rolling de SparkyLinux, conocida como “Tiamat”, llega con una actualización centrada en pulir la base del sistema, el rendimiento y las herramientas de instalación, como sucedió con SparkyLinux 8.0 The Seven Sisters. Su objetivo es mantener un equilibrio entre paquetes recientes y estabilidad para el uso diario sin sobresaltos.

Sustentada en la rama de pruebas de Debian, la nueva entrega se apoya en Debian “Forky” y pone sobre la mesa un conjunto de componentes al día: kernel Linux 6.16, toolchain con GCC 15 y el instalador Calamares 3.4, además de escritorios y aplicaciones renovados.

Novedades principales de SparkyLinux Tiamat

El cambio más visible llega con el salto al kernel Linux 6.16, que mejora compatibilidad de hardware y rendimiento. Para quienes priorizan ciclos largos, los repositorios de Sparky ofrecen opciones LTS 6.12 y 6.6, de modo que cada usuario pueda ajustar el sistema a su preferencia.

En el apartado de herramientas, se actualiza el instalador a Calamares 3.4, que recupera el soporte para instalación en discos cifrados. Esta recuperación añade una capa extra de seguridad sin complicar el proceso de instalación.

Base del sistema y rendimiento

Apoyarse en Debian testing “Forky” acerca versiones más recientes de librerías y paquetes. Esta base semi-rolling facilita recibir novedades de forma continua, manteniendo un perfil razonablemente estable para equipos de trabajo y uso doméstico.

El salto de kernel a 6.16 trae mejoras en controladores, eficiencia energética y respuesta del sistema, algo que se nota especialmente en equipos modernos y en tareas con carga multimedia o de compilación.

Escritorios y aplicaciones disponibles en SparkyLinux Tiamat

Las imágenes actualizadas incluyen ediciones con KDE, LXQt, MATE y Xfce, además de las variantes MinimalGUI (Openbox) y MinimalCLI. Todas llegan con paquetes renovados y pulido general de la experiencia, manteniendo una filosofía ligera presente desde SparkyLinux 5.

En el sabor KDE, Akregator sustituye a QuiteRSS como lector de RSS; en LXQt se adopta Liferea para la misma tarea. También se actualizan componentes gráficos para mantener la alineación con las versiones disponibles en el árbol de Debian “Forky”.

En el navegador, la edición incorpora Firefox ESR 128.14 para un ciclo estable; quienes prefieran lo último pueden instalar Firefox 143 desde los repositorios de Sparky. Para desarrollo y compilación, la llegada de GCC 15 refresca el toolchain.

Instalación: Calamares, cifrado y recomendaciones

La versión incorpora Calamares 3.4 con el soporte de cifrado restaurado, lo que permite desplegar el sistema en discos protegidos sin pasos extra. Esta recuperación añade una capa extra de seguridad sin complicar el proceso de instalación y es compatible con herramientas como la herramienta Tomb.

Para equipos con UEFI, se requiere conexión a Internet durante la instalación y se recomienda utilizar Calamares. En sistemas de 64 bits con BIOS, los desarrolladores aconsejan el instalador en modo texto ejecutando sudo sparky-installer .

Ediciones disponibles

KDE, LXQt, MATE, Xfce : escritorios completos y ligeros, adaptables a diferentes perfiles de uso.

: escritorios completos y ligeros, adaptables a diferentes perfiles de uso. MinimalGUI (Openbox) : enfoque liviano para equipos con recursos ajustados o usuarios que buscan lo esencial (ver distribuciones ligeras).

: enfoque liviano para equipos con recursos ajustados o usuarios que buscan lo esencial (ver distribuciones ligeras). MinimalCLI (modo texto): pensado para instalaciones personalizadas, servidores o entornos sin interfaz gráfica.

Descarga y actualización

Las nuevas imágenes ya se pueden descargar para instalaciones desde cero. Quienes ya usen Sparky en la rama Tiamat pueden actualizar con los comandos habituales del sistema, manteniendo configuraciones y datos.

Como siempre, es buena práctica realizar una copia de seguridad antes de saltar a un kernel mayor o de cambiar entre ramas de mantenimiento, especialmente en equipos de producción.

Qué puedes esperar en el día a día con SparkyLinux Tiamat

Con la base de Debian “Forky” y un kernel moderno, el sistema se siente ágil, con mejor soporte de hardware reciente y paquetería al día. Los cambios en aplicaciones por defecto, como Akregator y Liferea, priorizan soluciones activas y bien mantenidas.

Para perfiles mixtos (trabajo, ocio, desarrollo), contar con GCC 15, Firefox ESR y la opción de instalar la versión más nueva del navegador aporta flexibilidad sin perder estabilidad.

SparkyLinux 2025.09 se posiciona como una entrega sólida dentro del canal semi-rolling Tiamat: base actualizada, kernel 6.16, instalador con cifrado y escritorios pulidos, una combinación pensada para quienes quieren novedades con un ritmo de actualizaciones asumible.