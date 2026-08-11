SparkyLinux 8.4 ya está disponible como la cuarta actualización de la serie Sparky 8 «Seven Sisters», basada en Debian 13 «Trixie». Esta nueva versión incorpora todas las actualizaciones disponibles en los repositorios de Debian y SparkyLinux hasta el 9 de agosto de 2026, además de recuperar una característica especialmente interesante para quienes utilizan equipos antiguos: el soporte para sistemas de 32 bits.

La nueva versión mantiene la filosofía de SparkyLinux de ofrecer una distribución rápida, ligera y personalizable, con diferentes ediciones adaptadas tanto a ordenadores modernos como a equipos con recursos más limitados. SparkyLinux 8.4 está disponible para sistemas de 64 bits, ARM64 y, de nuevo, también para máquinas x86 de 32 bits.

SparkyLinux 8.4 recupera el soporte para equipos de 32 bits

Una de las principales novedades de SparkyLinux 8.4 es el regreso de las imágenes de instalación y Live para ordenadores de 32 bits. Debian dejó de proporcionar imágenes Live e instalables oficiales para esta arquitectura, lo que llevó inicialmente a SparkyLinux a abandonar también estas versiones. Sin embargo, el proyecto ha reconsiderado la decisión debido a que todavía existen numerosos equipos antiguos perfectamente funcionales con procesadores de 32 bits.

Para estos sistemas, SparkyLinux 8.4 ofrece imágenes i686 PAE en las ediciones MinimalGUI y MinimalCLI. La primera utiliza Openbox como gestor de ventanas y proporciona una base gráfica extremadamente ligera que los usuarios pueden personalizar según sus necesidades, mientras que la segunda proporciona un entorno exclusivamente de línea de comandos para quienes prefieran construir su instalación desde cero.

Las imágenes de 32 bits utilizan el kernel Linux 6.12.102 LTS y están destinadas a equipos con BIOS o UEFI. A diferencia de las imágenes de 64 bits, estas ediciones no incluyen el instalador gráfico Calamares. La instalación puede realizarse mediante el instalador de SparkyLinux desde la terminal.

Linux 7.1 está disponible desde los repositorios de SparkyLinux

Aunque las imágenes de instalación de SparkyLinux 8.4 para ordenadores de 64 bits utilizan por defecto el kernel Linux 6.12.101 LTS, el proyecto ofrece versiones más recientes desde sus propios repositorios. Entre ellas se encuentra Linux 7.1.8, junto con Linux 6.18.43 LTS y Linux 6.12.102 LTS.

De esta forma, los usuarios pueden mantener el kernel LTS incluido de serie o instalar una versión más reciente cuando necesiten un soporte de hardware actualizado. Las imágenes ARM64, por su parte, utilizan el kernel Linux 6.18.39-rpi, adaptado a esta arquitectura.

La base del sistema procede de Debian 13.6, mientras que los paquetes disponibles se han actualizado con las versiones presentes en los repositorios de Debian y SparkyLinux en el momento de preparar las nuevas imágenes. Esto proporciona una base estable junto con las actualizaciones más recientes disponibles para la distribución.

SparkyLinux 8.4 mantiene varias opciones de escritorio

La edición para ordenadores de 64 bits continúa ofreciendo una amplia selección de escritorios y configuraciones. Los usuarios pueden elegir entre KDE Plasma 6.3.6, Xfce 4.20, LXQt 2.1.0, MATE 1.26.0 y una edición MinimalGUI basada en Openbox 3.6.1. También está disponible una edición MinimalCLI orientada a quienes prefieren trabajar sin una interfaz gráfica completa.

El sistema incluye LibreOffice 25.2.3 como suite ofimática, mientras que una versión más reciente, LibreOffice 26.2.4.2, puede obtenerse mediante los repositorios de Debian Backports. En el apartado del navegador, las imágenes incluyen Firefox 140.13.0 ESR, aunque los repositorios de SparkyLinux proporcionan Firefox 153.0.3 para las arquitecturas amd64 y arm64. Thunderbird 140.13.0 ESR también forma parte de la selección incluida.

En cuanto a las imágenes disponibles, los equipos PC de 64 bits pueden utilizar versiones compatibles con BIOS, UEFI y Secure Boot, mientras que las imágenes ARM64 ofrecen las variantes Openbox y CLI. La recuperación del soporte de 32 bits queda limitada a las ediciones MinimalGUI y MinimalCLI, una decisión lógica para mantener el consumo de recursos lo más reducido posible en este tipo de hardware.

Actualizar SparkyLinux 8 no requiere reinstalar el sistema

Los usuarios que ya tengan SparkyLinux 8 instalado no necesitan descargar una nueva imagen ni reinstalar el sistema para recibir las novedades de la versión 8.4. Al tratarse de una actualización de la misma rama, basta con mantener el sistema actualizado mediante los repositorios habituales.

Las nuevas imágenes resultan especialmente útiles para instalaciones desde cero, ya que permiten comenzar directamente con todos los paquetes y correcciones disponibles hasta agosto de 2026. SparkyLinux 8.4 continúa así con el enfoque de la serie «Seven Sisters», combinando la base estable de Debian 13 con diferentes escritorios, herramientas propias y configuraciones adaptadas tanto a equipos modernos como a ordenadores antiguos.