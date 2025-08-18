La nueva versión de SparkyLinux 8.0, con el nombre en clave “The Seven Sisters”, llegó hace unos días con interesantes novedades. Esta edición está basada en Debian 13.0 “Trixie”, con el que mantiene total compatibilidad, lo que garantiza estabilidad y acceso al vasto ecosistema de paquetes de Debian. Esta nueva versión es una actualización mayor con nueva base, a diferencia de la anterior 7.8 que llegó a mediados de julio.

El nombre “The Seven Sisters” hace referencia a las Pléyades, el cúmulo abierto más famoso del cielo, catalogado como M45 por Messier. Su popularidad se debe a que puede observarse fácilmente a simple vista, y se encuentra en la constelación de Tauro, a unos 444 años luz de la Tierra. No es información que me sepa; sencillamente aparece en las notas de este lanzamiento.

Principales novedades de SparkyLinux 8.0

En esta versión, todos los paquetes han sido actualizados a partir de los repositorios estables de Debian y Sparky con fecha del 13 de agosto de 2025. El sistema incluye el kernel Linux 6.12.41-LTS, aunque en los repositorios también están disponibles las versiones 6.16.0 y 6.6.99-LTS para quienes deseen actualizarlas.

Entre las aplicaciones destacadas, encontramos LibreOffice 25.2.3, Firefox ESR 128.13.0 (con la versión 141.0.3 disponible en los repositorios de Sparky) y Thunderbird ESR 128.13.0.

Los entornos de escritorio también se han renovado:

KDE Plasma llega en su versión 6.3.6 ,

llega en su versión , LXQt a la 2.1.0 ,

a la , MATE se mantiene en la 1.26 ,

se mantiene en la , Xfce alcanza la 4.20 ,

alcanza la , y Openbox está en la 3.6.1.

Como novedades, ahora todas las imágenes ISO incluyen GIMP preinstalado y se ha añadido la herramienta sparky-package-tool (spt), pensada para gestionar paquetes cómodamente desde la consola. Además, el instalador en modo texto (sparky-installer) incorpora nuevas funciones: cifrado de la partición /home y autoparticionado para usar todo el disco en una sola partición.

En la edición Openbox, el gestor de archivos PCManFM ha sido reemplazado por Thunar, y el centro de aplicaciones Sparky APTus AppCenter también se actualiza, eliminando los paquetes que han desaparecido del repositorio de Debian “Trixie”.

Por último, conviene tener en cuenta los problemas conocidos:

El cifrado de disco mediante Calamares no funciona correctamente durante la instalación.

no funciona correctamente durante la instalación. En KDE Plasma, algunos temas antiguos obtenidos de fuentes externas no son compatibles con Plasma 6.

SparkyLinux 8.0 reafirma su apuesta por ofrecer una distribución ligera, flexible y actualizada, ideal para quienes buscan una experiencia Debian optimizada sin renunciar a la personalización.