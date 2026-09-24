SparkyLinux 2026.09 ya está disponible como nueva imagen de instalación de la rama semi-rolling de esta distribución basada en Debian. Con el nombre en clave «Tiamat», esta actualización incorpora los paquetes más recientes de Debian Testing y Sparky Testing, además del kernel Linux 7.2 y una nueva edición basada en el compositor Wayland Labwc.

La nueva versión utiliza como base la rama «Forky» de Debian Testing, con paquetes actualizados hasta el 21 de septiembre de 2026. Además de actualizar buena parte del escritorio y las aplicaciones incluidas en las imágenes ISO, SparkyLinux amplía su oferta con una variante especialmente ligera que apuesta por Wayland y que está pensada para quienes buscan un entorno similar a Openbox pero construido sobre la tecnología gráfica más moderna.

SparkyLinux 2026.09 estrena una edición Labwc basada en Wayland

Una de las principales novedades de SparkyLinux 2026.09 es la llegada de una nueva edición basada en Labwc, un compositor ligero para Wayland inspirado en Openbox. Mientras que Openbox utiliza el antiguo sistema gráfico X11, Labwc mantiene una filosofía de escritorio muy similar pero utilizando Wayland como base. La nueva edición incluye Labwc 0.20.2.

Sparky ha planteado esta variante como una imagen MinimalGUI. Su objetivo es ofrecer una base muy ligera sobre la que el usuario pueda construir posteriormente el entorno que necesite. Por ello, la ISO de Labwc no incluye determinadas herramientas administrativas que sí aparecen en otras ediciones, como APTus, Synaptic, Gufw o el instalador gráfico Calamares.

La instalación de esta variante se realiza mediante el instalador de línea de comandos utilizando sudo sparky-installer . El proyecto recomienda, no obstante, utilizar Calamares en equipos con firmware UEFI. Para sistemas más antiguos con procesadores de 64 bits y BIOS también es posible recurrir al instalador de texto.

Linux 7.2 y escritorios actualizados

El kernel incluido de forma predeterminada en las nuevas imágenes es Linux 7.2.6. Sparky también proporciona desde sus repositorios las versiones 7.2.7, 6.18.53 LTS y 6.12.111 LTS, permitiendo elegir una versión diferente según las necesidades del equipo.

Las diferentes ediciones de escritorio también reciben importantes actualizaciones. SparkyLinux 2026.09 incluye LXQt 2.4.0, KDE Plasma 6.7.4, Xfce 4.20.1, MATE 1.26.1 y Openbox 3.6.1. La distribución continúa ofreciendo así varias alternativas, desde escritorios completos hasta configuraciones minimalistas.

El conjunto de aplicaciones también se pone al día. Entre los componentes destacados aparecen Firefox 140.16 ESR, Thunderbird 140.14 ESR, LibreOffice 26.8, Python 3.14 y GCC 16. El instalador gráfico Calamares también se actualiza a la versión 3.4.3.

Una actualización dirigida a la rama semi-rolling

SparkyLinux 2026.09 forma parte de la línea semi-rolling de la distribución, por lo que estas imágenes ISO funcionan principalmente como una instantánea actualizada del sistema. Los usuarios que ya tengan instalada la edición rolling de SparkyLinux no necesitan reinstalar el sistema para obtener las nuevas versiones de los paquetes: basta con mantenerlo actualizado.

Las nuevas imágenes están disponibles para equipos amd64 en las ediciones LXQt, KDE Plasma, MATE, Xfce, MinimalGUI con Openbox o Labwc y MinimalCLI. De esta forma, SparkyLinux mantiene tanto sus alternativas tradicionales basadas en X11 como la nueva propuesta con Wayland.

Con SparkyLinux 2026.09, el proyecto continúa actualizando su base Debian Testing mientras amplía las posibilidades para quienes quieran experimentar con escritorios ligeros basados en Wayland. La nueva edición Labwc es, junto con el salto a Linux 7.2, la principal novedad de esta actualización.