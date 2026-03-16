El equipo de desarrollo de SparkyLinux ha lanzado una nueva actualización de sus imágenes ISO para la rama semi-rolling. Se trata de SparkyLinux 2026.03, que llega con el nombre en clave «Tiamat» y trae consigo lo último del repositorio de Debian Testing, actualizado al 14 de marzo de 2026.

Como es habitual en su modelo de desarrollo, esta nueva versión no introduce una nueva rama, sino que actualiza los instaladores para quienes deseen hacer una instalación limpia. Los usuarios que ya tengan una edición Rolling en sus equipos no necesitan descargar nada; con mantener su sistema actualizado (apt update && apt upgrade) tendrán todos estos paquetes desde hace días.

SparkyLinux 2026.03 Tiamat: Novedades y Detalles Técnicos

Esta actualización pone especial énfasis en ofrecer el hardware más reciente gracias a su núcleo. Por defecto, las nuevas imágenes incorporan el kernel Linux 6.19.6, aunque los repositorios de Sparky ya tienen preparadas otras alternativas como la serie 7.0-rc3, la 6.19.8, o las LTS 6.18.18 y 6.12.77 para quienes prefieran máxima estabilidad.

En el apartado de aplicaciones, encontramos las versiones ESR (Extended Support Release) de Firefox y Thunderbird, concretamente la 140.8. Pero si necesitas lo último del navegador de Mozilla, también puedes instalar la versión Firefox 148 directamente desde los repositorios de la distribución.

La instalación también recibe mejoras. Se ha actualizado el instalador gráfico Calamares a la versión 3.4.2, que ahora técnicamente permite contraseñas de un solo carácter durante el proceso, aunque los desarrolladores recomiendan encarecidamente usar una contraseña segura de entre 8 y 12 caracteres. Por otro lado, el instalador por línea de comandos (sparky-installer) ahora ofrece la posibilidad de instalar la versión ia32 de GRUB para UEFI en máquinas de 64 bits.

Un detalle importante para equipos modernos: si tu equipo usa UEFI, la instalación requiere una conexión a internet activa, y se recomienda usar el instalador gráfico Calamares. Para equipos más antiguos con BIOS, tanto el instalador CLI como el gráfico funcionan sin problemas.

SparkyLinux 2026.03 está disponible para arquitectura amd64 en múltiples sabores, incluyendo LXQt, KDE Plasma, MATE, Xfce, una versión MinimalGUI con Openbox, y una MinimalCLI solo para terminal. Puedes encontrar las nuevas imágenes en la página de descarga del proyecto.