SpaceX ya cuenta con suficientes satélites para lanzar su beta publica

Después de varios intentos fallidos de lanzamiento debido al mal tiempo y otros problemas, SpaceX finalmente lanzó su duodécima misión Starlink desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

SpaceX lanzó con éxito otro lote de 60 satélites el martes, elevando el número total de satélites Starlink en órbita a más de 700. Musk, el director ejecutivo de SpaceX, dijo que eso era suficiente para una beta pública «suficientemente grande».

El objetivo final de Starlink es poner 42.000 satélites, incluidos 12.000 ya autorizados por la FCC, en órbita sobre la Tierra, capaces de transmitir Internet de alta velocidad a ubicaciones remotas donde es difícil de obtener.

Starlink declara en su sitio web que quiere cobertura en los Estados Unidos y Canadá para finales de 2020 y «cobertura casi global» para 2021.

Esta versión beta pública incluiría el área metropolitana de Detroit y Ann Arbor, Michigan, respondió Musk, respondiendo a una pregunta en Twitter. Pero Musk no dijo exactamente cuándo se esperaba que los pequeños satélites Starlink alcanzaran su «posición objetivo».

Musk dijo en abril que una fase beta pública para el servicio estaría en funcionamiento en el otoño de 2020. También dijo en mayo de 2019 que Una versión «inicial» comercialmente viable del servicio Starlink para Estados Unidos sería posible con 400 satélites, mientras que 800 serían suficientes para una cobertura global «significativa», según Business Insider.

Si bien Musk no especificó la fecha de la llegada de la última misión en órbita final, el astrofísico Jonathan McDowell del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica dijo en un comunicado que era posible que los satélites de fondos no pudieran no estará disponible hasta febrero de 2021. McDowell rastrea las órbitas de los satélites Starlink y proporciona actualizaciones en su sitio web.

En general, según el astrofísico, SpaceX divide cada lote de 60 satélites en tres grupos de 20.

“El primer grupo alcanzará la altura objetivo en unos 45 días; el segundo y el tercero después de unos 90 y 135 días”, dijo. Por lo tanto, es posible, de acuerdo con las predicciones de McDowell, que la versión beta pública se inicie con los últimos 60 satélites implementados en los próximos meses.

Starlink ha estado operando una versión beta privada desde julio en partes del norte de Estados Unidos y, aunque cubre el sur de Canadá, los servicios están pendientes de aprobación regulatoria.

Sin embargo, la versión beta privada de la tecnología se limitó en gran medida a los empleados de SpaceX, el ejército y los servicios de emergencia en el estado de Washington.

Según un informe publicado por CNBC a fines de septiembre, la Unidad de Manejo de Emergencias del Ejército del Estado de Washington había estado utilizando siete terminales de usuario final Starlink para conectividad desde principios de agosto en partes devastadas del estado por los incendios.

En una actualización publicada después del lanzamiento del martes, SpaceX dijo que la forma en que los primeros en responder de Washington desplegaron Starlink en Malden, al sur de Spokane en Washington, es «representativa de cómo funciona mejor Starlink: en áreas remotas o rurales donde la conectividad a Internet no está disponible”.

La versión «beta pública bastante grande» prometida por Musk no cubrirá todo Estados Unidos, pero cubrirá más la parte norte del país. Esta fase significa que más clientes potenciales de Starlink, que no están satisfechos con las conexiones de banda ancha de los servicios a través de satélites tradicionales y sustitutos de la banda ancha móvil, tendrán la oportunidad de probar el servicio Starlink de SpaceX.

SpaceX presentó recientemente las pruebas de rendimiento de Internet Starlink de la FCC, que muestran que es capaz de alcanzar velocidades de descarga de entre 102 y 103 Mbps, velocidades de carga de 40,5 Mbps a 42 Mbps y una latencia de 18 a 19 milisegundos.

Aunque otras pruebas de terceros independientes han mostrado un rendimiento inferior.

Sin embargo, SpaceX todavía tiene otros desafíos, incluido el aumento de la velocidad de producción de los terminales de usuario final.

Otro desafío es el problema de la contaminación lumínica, que ha aumentado rápidamente con la tasa sin precedentes de despliegues de pequeños satélites Starlink.

Fuente: https://www.spacex.com